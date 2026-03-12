Confiscan más de 500 kilos de marihuana en Tarija

El Ministerio Público abrió una investigación tras el hallazgo de más de media tonelada de marihuana durante un operativo de control realizado por efectivos policiales y personal de la Aduana Nacional en una carretera al norte del departamento de Tarija.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, informó que se realizan las primeras diligencias para identificar a los responsables del traslado de la sustancia controlada.

“Como Ministerio Público estamos iniciando una investigación para identificar a los responsables de este hecho. El hallazgo se produjo durante un control rutinario en la carretera al norte, zona Tucumillas, donde se encontró un vehículo que contenía una importante cantidad de marihuana que estaba escondida, se realizarán todas las investigaciones para esclarecer el hecho”, expresó Mogro.

De acuerdo con el reporte de la fiscal asignada al caso, Paola Amparo Gómez, el hecho ocurrió la mañana del miércoles recién pasado, durante un operativo de control rutinario en la carretera al norte, en la zona de Tucumillas.

En el lugar, las autoridades encontraron una camioneta de procedencia argentina que transportaba 10 bolsas de yute de color azul en la tolva del vehículo y otras 10 en el interior de la cabina, haciendo un total de 20 bolsas.

Tras la apertura de los sacos, se hallaron 239 paquetes de forma ovoide que fueron sometidos a la prueba de campo que dio resultado positivo para marihuana. En total, la sustancia controlada alcanzó un peso de 504 kilos con 22 gramos.

El Ministerio Público informó que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y dar con los responsables de este tráfico.