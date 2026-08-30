De los capos al poder: historia de la droga en Bolivia

Seguridad
Publicado el 30/08/2026 a las 11h22
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La historia del narcotráfico en Bolivia no comenzó en Huanchaca. Pero fue allí, en medio de la selva, donde el país descubrió hasta qué punto había crecido una industria que durante años avanzó entre plantaciones de coca, pistas clandestinas, avionetas y fortunas. 

Para entonces, la cocaína ya no era un negocioartesanal. Había laboratorios, pilotos, rutas internacionales, protección armada, grandes cantidades de dinero y conexiones políticas. 

Algunos hombres habían acumulado tanto poder que podían imaginarse negociando con el propio Estado. Uno de ellos era Roberto Suárez Gómez. 

El rey 

Suárez era ganadero en el Beni y pertenecía a una familia de fuerte presencia económica en esa región. Durante los años setenta comenzó a convertirse en una de las figuras centrales del tráfico de cocaína boliviano. 

El negocio crecía al ritmo de la demanda internacional. Bolivia tenía coca y extensos territorios difíciles de controlar; Colombia comenzaba a dominar buena parte de las grandes redes de distribución. 

Suárez terminó convirtiéndose en uno de los principales proveedores de pasta base para organizaciones colombianas. Y llegó a tener una fortuna extraordinaria. 

En 1982, cuando su hijo Roberto “Roby” Suárez Levy se encontraba detenido en Suiza y enfrentaba su extradición a Estados Unidos por un caso relacionado con narcotráfico, Roberto Suárez hizo una propuesta insólita al presidente Ronald Reagan. 

Según un despacho de la agencia UPI publicado el 2 de septiembre de 1982, Suárez estaba dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses a cambio de la liberación de su hijo y de que Estados Unidos asumiera o pagara la deuda externa de Bolivia, que entonces rondaba los $us 4.000 millones. 

Años después apareció otra versión, que sostiene que, en su carta a Ronald Reagan, Roberto Suárez habría propuesto pagar él mismo la deuda externa boliviana si conseguía la liberación de su hijo, la cifra era de 3.500 millones de dólares. 

La dictadura 

El 17 de julio de 1980, Luis García Meza llegó al poder mediante un golpe de Estado. Luis Arce Gómez asumió el Ministerio del Interior. 

El nuevo régimen fue señalado por sus vínculos con narcotraficantes, paramilitares y organizaciones criminales. 

Una investigación publicada por El País en 1988 señalaba que las primeras evidencias de la actividad narcotraficante de Suárez se remontaban a los años setenta y que durante el golpe de García Meza se habían producido acusaciones sobre financiamiento proveniente del narcotráfico a cambio de protección. El término “narco-dictadura” comenzó entonces a instalarse en la prensa internacional. 

El Chapare 

Mientras en el Beni crecían las grandes organizaciones, en el Chapare se expandía la producción de coca.  La crisis económica había empujado a miles de familias hacia esa región. La coca ofrecía ingresos muy superiores a los de otros cultivos. 

Pero había una diferencia fundamental: cultivar coca no significaba necesariamente traficar cocaína. Una parte de la producción tenía destino legal y tradicional. 

Otra era desviada hacia la fabricación de pasta base y cocaína. Alrededor de esa economía comenzaron a crecer compradores, intermediarios, laboratorios y redes de transporte. 

El Chapare se convirtió en una pieza fundamental del negocio. Y también en uno de los grandes escenarios del enfrentamiento entre campesinos y fuerzas antidroga. 

Evo Morales 

En este escenario comenzó a irrumpir Evo Morales. que llegó al Chapare con su familia en 1978 y comenzó a trabajar como agricultor y productor de coca. En 1983 ingresó al sindicalismo cocalero y en 1985 fue elegido secretario general de su sindicato. Su aparición se produjo, por tanto, dentro de la misma región donde la expansión de los cultivos de coca convivía con el crecimiento de la producción de pasta base y cocaína. 

En 1988 fue elegido secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, una de las principales organizaciones sindicales de productores de coca del Chapare. 

Ese mismo año entró en vigor la Ley 1008, que estableció la política boliviana de control de sustancias controladas y de erradicación de cultivos considerados excedentarios. Morales comenzó entonces a convertirse en uno de los principales dirigentes de la resistencia de los cocaleros frente a la política antidroga. 

Aparece como dirigente de los productores de la hoja de coca. Pero el territorio que representaba estaba directamente conectado con una economía en la que una parte de la producción de coca terminaba alimentando el circuito de fabricación de cocaína. 

Huanchaca 

El 5 de septiembre de 1986, una expedición científica aterrizó accidentalmente en una pista clandestina de la serranía de Caparuch, dentro de la región de Huanchaca. Noel Kempff Mercado, uno de los científicos bolivianos más reconocidos, viajaba junto al piloto Juan Cochamanidis, el guía Franklin Parada y el biólogo español Vicente Castelló.  Tres murieron. 

Castelló sobrevivió después de permanecer escondido en la selva. La razón del ataque apareció poco después. 

La pista pertenecía a un gigantesco complejo de producción de cocaína. UPI informó el 9 de septiembre de 1986 que la Policía había encontrado “the biggest cocaine laboratory ever found in Bolivia”, el mayor laboratorio de cocaína descubierto hasta entonces en el país. Había grandes cantidades de productos químicos, generadores, vehículos y pistas de aterrizaje. 

No era un laboratorio improvisado. Era una fábrica instalada en plena selva. 

El periódico el País describió Huanchaca como una verdadera “ciudadela” de narcotraficantes y publicó que en el lugar existían cientos de barriles de productos químicos y una infraestructura capaz de sostener una producción industrial. 

Huanchaca cambió la percepción que el país tenía del narcotráfico. Ya no se trataba solamente de pequeños grupos ocultos en la selva. Era una industria. 

Techo de Paja 

Mientras Roberto Suárez comenzaba a perder poder, su sobrino Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”, avanzaba hacia el centro del negocio. UPI informó en 1988 que Roca había desplazado a su tío y se había convertido en uno de los principales narcotraficantes de Bolivia. 

El negocio también había cambiado. La cocaína boliviana estaba cada vez más conectada con las grandes organizaciones colombianas y con las rutas internacionales. 

Las avionetas salían de pistas clandestinas hacia países vecinos. Desde allí la droga continuaba hacia otros mercados. Brasil, Perú, Paraguay y Argentina se convirtieron en corredores. Estados Unidos aparecía como uno de los principales destinos de la cocaína latinoamericana. 

La caída del Rey 

En julio de 1988, Roberto Suárez fue capturado en su hacienda El Sujo, cerca de Trinidad. No hubo tiroteo. Las fuerzas antidroga lo detuvieron y lo trasladaron en un helicóptero proporcionado por Estados Unidos. UPI señaló entonces que sus antiguos subordinados habían comenzado a ocupar el espacio que dejaba el llamado “rey de la cocaína”. Pero la captura abrió otro escándalo. 

“Oso” Chavarría 

En los años noventa apareció otro nombre: Isaac “Oso” Chavarría. Fue detenido en 1994 y su caso provocó una investigación parlamentaria por sus relaciones con dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

La historia mostraba una nueva etapa. El narcotráfico ya no dependía exclusivamente de los grandes capos del Beni. Existían redes capaces de relacionarse con empresarios, políticos y estructuras institucionales. 

El dinero de la droga buscaba protección. Y la política podía convertirse en una puerta de entrada. 

“Barbas” Chocas 

En 1995 estalló otro gran escándalo.  Luis Amado Pacheco, “Barbas Chocas”, quedó asociado al llamado narcoavión, después de que se descubriera un cargamento de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína transportado hacia Perú. 

La magnitud del cargamento decía mucho sobre la transformación del negocio. Ya no se hablaba de pequeños paquetes. 

Para entonces, la cocaína ya no era un negocioartesanal. Había laboratorios, pilotos, rutas internacionales, protección armada, grandes cantidades de dinero y conexiones políticas. 

Algunos hombres habían acumulado tanto poder que podían imaginarse negociando con el propio Estado. Uno de ellos era Roberto Suárez Gómez. 

El rey 

Suárez era ganadero en el Beni y pertenecía a una familia de fuerte presencia económica en esa región. Durante los años setenta comenzó a convertirse en una de las figuras centrales del tráfico de cocaína boliviano. 

El negocio crecía al ritmo de la demanda internacional. Bolivia tenía coca y extensos territorios difíciles de controlar; Colombia comenzaba a dominar buena parte de las grandes redes de distribución. 

Suárez terminó convirtiéndose en uno de los principales proveedores de pasta base para organizaciones colombianas. Y llegó a tener una fortuna extraordinaria. 

En 1982, cuando su hijo Roberto “Roby” Suárez Levy se encontraba detenido en Suiza y enfrentaba su extradición a Estados Unidos por un caso relacionado con narcotráfico, Roberto Suárez hizo una propuesta insólita al presidente Ronald Reagan. 

Según un despacho de la agencia UPI publicado el 2 de septiembre de 1982, Suárez estaba dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses a cambio de la liberación de su hijo y de que Estados Unidos asumiera o pagara la deuda externa de Bolivia, que entonces rondaba los $us 4.000 millones. 

Años después apareció otra versión, que sostiene que, en su carta a Ronald Reagan, Roberto Suárez habría propuesto pagar él mismo la deuda externa boliviana si conseguía la liberación de su hijo, la cifra era de 3.500 millones de dólares. 

La dictadura 

El 17 de julio de 1980, Luis García Meza llegó al poder mediante un golpe de Estado. Luis Arce Gómez asumió el Ministerio del Interior. 

El nuevo régimen fue señalado por sus vínculos con narcotraficantes, paramilitares y organizaciones criminales. 

Una investigación publicada por El País en 1988 señalaba que las primeras evidencias de la actividad narcotraficante de Suárez se remontaban a los años setenta y que durante el golpe de García Meza se habían producido acusaciones sobre financiamiento proveniente del narcotráfico a cambio de protección. El término “narco-dictadura” comenzó entonces a instalarse en la prensa internacional. 

El Chapare 

Mientras en el Beni crecían las grandes organizaciones, en el Chapare se expandía la producción de coca.  La crisis económica había empujado a miles de familias hacia esa región. La coca ofrecía ingresos muy superiores a los de otros cultivos. 

Pero había una diferencia fundamental: cultivar coca no significaba necesariamente traficar cocaína. Una parte de la producción tenía destino legal y tradicional. 

Otra era desviada hacia la fabricación de pasta base y cocaína. Alrededor de esa economía comenzaron a crecer compradores, intermediarios, laboratorios y redes de transporte. 

El Chapare se convirtió en una pieza fundamental del negocio. Y también en uno de los grandes escenarios del enfrentamiento entre campesinos y fuerzas antidroga. 

Evo Morales 

En este escenario comenzó a irrumpir Evo Morales. que llegó al Chapare con su familia en 1978 y comenzó a trabajar como agricultor y productor de coca. En 1983 ingresó al sindicalismo cocalero y en 1985 fue elegido secretario general de su sindicato. Su aparición se produjo, por tanto, dentro de la misma región donde la expansión de los cultivos de coca convivía con el crecimiento de la producción de pasta base y cocaína. 

En 1988 fue elegido secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, una de las principales organizaciones sindicales de productores de coca del Chapare. 

Ese mismo año entró en vigor la Ley 1008, que estableció la política boliviana de control de sustancias controladas y de erradicación de cultivos considerados excedentarios. Morales comenzó entonces a convertirse en uno de los principales dirigentes de la resistencia de los cocaleros frente a la política antidroga. 

Aparece como dirigente de los productores de la hoja de coca. Pero el territorio que representaba estaba directamente conectado con una economía en la que una parte de la producción de coca terminaba alimentando el circuito de fabricación de cocaína. 

Huanchaca 

El 5 de septiembre de 1986, una expedición científica aterrizó accidentalmente en una pista clandestina de la serranía de Caparuch, dentro de la región de Huanchaca. Noel Kempff Mercado, uno de los científicos bolivianos más reconocidos, viajaba junto al piloto Juan Cochamanidis, el guía Franklin Parada y el biólogo español Vicente Castelló.  Tres murieron. 

Castelló sobrevivió después de permanecer escondido en la selva. La razón del ataque apareció poco después. 

La pista pertenecía a un gigantesco complejo de producción de cocaína. UPI informó el 9 de septiembre de 1986 que la Policía había encontrado “the biggest cocaine laboratory ever found in Bolivia”, el mayor laboratorio de cocaína descubierto hasta entonces en el país. Había grandes cantidades de productos químicos, generadores, vehículos y pistas de aterrizaje. 

No era un laboratorio improvisado. Era una fábrica instalada en plena selva. 

El periódico el País describió Huanchaca como una verdadera “ciudadela” de narcotraficantes y publicó que en el lugar existían cientos de barriles de productos químicos y una infraestructura capaz de sostener una producción industrial. 

Huanchaca cambió la percepción que el país tenía del narcotráfico. Ya no se trataba solamente de pequeños grupos ocultos en la selva. Era una industria. 

Techo de Paja 

Mientras Roberto Suárez comenzaba a perder poder, su sobrino Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”, avanzaba hacia el centro del negocio. UPI informó en 1988 que Roca había desplazado a su tío y se había convertido en uno de los principales narcotraficantes de Bolivia. 

El negocio también había cambiado. La cocaína boliviana estaba cada vez más conectada con las grandes organizaciones colombianas y con las rutas internacionales. 

Las avionetas salían de pistas clandestinas hacia países vecinos. Desde allí la droga continuaba hacia otros mercados. Brasil, Perú, Paraguay y Argentina se convirtieron en corredores. Estados Unidos aparecía como uno de los principales destinos de la cocaína latinoamericana. 

La caída del Rey 

En julio de 1988, Roberto Suárez fue capturado en su hacienda El Sujo, cerca de Trinidad. No hubo tiroteo. Las fuerzas antidroga lo detuvieron y lo trasladaron en un helicóptero proporcionado por Estados Unidos. UPI señaló entonces que sus antiguos subordinados habían comenzado a ocupar el espacio que dejaba el llamado “rey de la cocaína”. Pero la captura abrió otro escándalo. 

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