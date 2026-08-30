Implican a exfuncionaria de la Aduana en atentado a Nadia Beller

Seguridad
RED DTV
Publicado el 30/08/2026 a las 12h00
ESCUCHA LA NOTICIA

Una exfuncionaria de la Aduana Nacional con antecedentes por narcotráfico aparece bajo sospecha de pagos y reuniones con sicarios de Nadia Beller, según la Red DTV.

María A. R. R., exfuncionaria de la Aduana y con presuntos antecedentes por narcotráfico en Brasil, aparece ahora mencionada dentro de la investigación por la tentativa de feminicidio. Según la denuncia de Beller y elementos que asegura forman parte del cuaderno de investigación, Rojas habría realizado transferencias y sostenido reuniones con los presuntos sicarios en los días previos al ataque.

“Según el cuaderno de investigación, María, estaría presuntamente implicada en el caso debido a transferencias y reuniones que mantuvo con los sicarios los días previos a la tentativa de feminicidio en mi contra”, denunció Beller.

La denunciante aseguró además que conocía previamente los antecedentes atribuidos a la sospechosa y que incluso habría cuestionado a Fernando Cerimedo cuando se conoció su contratación como administradora de la Aduana de Viru Viru.

“Recuerdo muy bien que, cuando se dio a conocer la noticia de la contratación de esta señora como administradora de la Aduana de Viru Viru, le reproché a Fernando sus antecedentes penales públicos; sin embargo, él me respondió que ella contaba con aval político”, afirmó.

Beller fue más allá y sostuvo que estos nuevos elementos reforzarían su denuncia sobre la posible participación o colaboración de personas vinculadas a instituciones estatales con Cerimedo.

“Esto demuestra que no solo incorporan a la mafia a trabajar en el Estado, sino que una vez más se evidencia cómo funcionarios públicos colaboraron directamente con Cerimedo en su plan para ‘eliminarme’”, manifestó

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La Tierra tiembla todos los días, pero ¿están aumentando los sismos?
2
La producción de carburantes cae a niveles insuficientes para el país
3
Cocapata, entre imponentes montañas y postales de nieve
4
Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín
5
Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos

Lo más compartido

1
Cisterneros y Gobierno inician diálogo para suspender el paro del sector
2
Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín
3
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
4
Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos
5
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara

Más en Seguridad

30/08/2026
De los capos al poder: historia de la droga en Bolivia
La historia del narcotráfico en Bolivia no comenzó en Huanchaca. Pero fue allí, en medio de la selva, donde el país descubrió hasta qué punto había crecido una...
Ver más
30/08/2026
Marset: de Uruguay a las rutas de la cocaína en Bolivia
Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos del narcotráfico sudamericano, Sebastián Enrique Marset Cabrera ya tenía un antecedente penal por...
Ver más
La llegada Sebastián Marset llegó a Bolivia en 2022 con una identidad falsa: Luis Paulo Amorim Santos, ciudadano brasileño. Según las investigaciones, consiguió regularizar su permanencia pese a que...
Ver más
30/08/2026
Marset y el imperio de la cocaína que operó desde Bolivia
En audiencia de medidas cautelaras por el caso de presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo afirmó que el presidente Rodrigo Paz era su amigo y que su vínculo con...
Ver más
29/08/2026
Cerimedo dice que iba a establecerse en Bolivia y que Paz solo era su amigo
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) por los presuntos delitos de...
Ver más
29/08/2026
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Henry C. G. fue detenido en Bolivia a requerimiento de autoridades de Estados Unidos, en un caso que involucra a la DEA, según documentación judicial a...
Ver más
29/08/2026
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
En Portada
30/08/2026 País
Monseñor Leigue: “Estamos esperando que las autoridades nos digan qué está pasando y que sean sinceras con el pueblo boliviano”
El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, emitió una reflexión dirigida a las autoridades, periodistas y familias bolivianas sobre la situación que atraviesa el...
vista
30/08/2026 País
Levantan el bloqueo en Puente San Pablo, en la ruta Beni-Santa Cruz, por 72 horas
El bloqueo instalado por productores de la provincia Marbán en el Puente San Pablo fue levantado después de una mesa de diálogo encabezada por el ministro de...
vista
30/08/2026 Seguridad
De los capos al poder: historia de la droga en Bolivia
La historia del narcotráfico en Bolivia no comenzó en Huanchaca. Pero fue allí, en medio de la selva, donde el país descubrió hasta qué punto había crecido una...
vista
30/08/2026 Seguridad
Marset: de Uruguay a las rutas de la cocaína en Bolivia
Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos del narcotráfico sudamericano, Sebastián Enrique Marset Cabrera ya tenía un antecedente penal por...
vista
30/08/2026 Seguridad
Marset y el imperio de la cocaína que operó desde Bolivia
La llegada Sebastián Marset llegó a Bolivia en 2022 con una identidad falsa: Luis Paulo Amorim Santos, ciudadano brasileño. Según las investigaciones,...
vista
30/08/2026 Economía
La producción de carburantes cae a niveles insuficientes para el país
Cuando uno mira hace 10 años pareciera un cuento saber que Bolivia producía el 55% de diésel y el 88 por ciento de gasolina que demandaba el mercado interno.
vista
Actualidad
La festividad de San Joaquín de Jaihuayco reunió ayer a más de 60 fraternidades y cientos de devotos en una entrada...
Ver más
30/08/2026 Cochabamba
Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín
Cerca de 80 cabezas de llama y alpaca, junto a productores de municipios de la región andina, son parte de la XVIII...
Ver más
30/08/2026 Cochabamba
Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos
Las montañas, lagunas y comunidades del municipio de Cocapata cambiaron de paisaje tras una nevada que volvió a cubrir...
Ver más
30/08/2026 Cochabamba
Cocapata, entre imponentes montañas y postales de nieve
Una exfuncionaria de la Aduana Nacional con antecedentes por narcotráfico aparece bajo sospecha de pagos y reuniones...
Ver más
30/08/2026 Seguridad
Implican a exfuncionaria de la Aduana en atentado a Nadia Beller
Deportes
Bolívar y The Strongest protagonizarán hoy domingo el clásico nacional a partir de las 17:15 en el estadio Hernando...
Ver más
30/08/2026 Fútbol
Bolívar y The Strongest, un clásico sin tregua
Brindar explicaciones a través de los altoparlantes de los estadios sobre las decisiones luego de revisar el VAR no...
Ver más
28/08/2026 Fútbol
La FBF determinó que los jueces expliquen sus decisiones tras revisar las imágenes del VAR
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo...
Ver más
27/08/2026 Fútbol
Empresarios argentinos revelan “negociados” en el fútbol
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Tendencias
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
Doble Click
Hace algunos años tuve una conversación con Luis H. “Cachín” Antezana sobre el postmodernismo. Partí de una pregunta...
Ver más
30/08/2026 Cultura
Después de todo, ¿qué es, realmente, lo postmoderno, Cachín Antezana?
La palabra metanoia, de origen griego, significa transformación, renovación y cambio profundo. Representa un proceso de...
Ver más
30/08/2026 Música
Emerge Metanoia Brass Ensamble
Luto en la música boliviana. Este viernes 28 de agosto falleció el fundador y voz principal de la agrupación folklórica...
Ver más
29/08/2026 Música
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara
En el marco del XV Taller Internacional de Guion – Bolivia Lab 2026, se desarrolla en Cochabamba, la Muestra...
Ver más
28/08/2026 Cultura
Bolivia Lab 2026 lleva adelante la Muestra Internacional de Películas