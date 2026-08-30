Implican a exfuncionaria de la Aduana en atentado a Nadia Beller

Una exfuncionaria de la Aduana Nacional con antecedentes por narcotráfico aparece bajo sospecha de pagos y reuniones con sicarios de Nadia Beller, según la Red DTV.

María A. R. R., exfuncionaria de la Aduana y con presuntos antecedentes por narcotráfico en Brasil, aparece ahora mencionada dentro de la investigación por la tentativa de feminicidio. Según la denuncia de Beller y elementos que asegura forman parte del cuaderno de investigación, Rojas habría realizado transferencias y sostenido reuniones con los presuntos sicarios en los días previos al ataque.

“Según el cuaderno de investigación, María, estaría presuntamente implicada en el caso debido a transferencias y reuniones que mantuvo con los sicarios los días previos a la tentativa de feminicidio en mi contra”, denunció Beller.

La denunciante aseguró además que conocía previamente los antecedentes atribuidos a la sospechosa y que incluso habría cuestionado a Fernando Cerimedo cuando se conoció su contratación como administradora de la Aduana de Viru Viru.

“Recuerdo muy bien que, cuando se dio a conocer la noticia de la contratación de esta señora como administradora de la Aduana de Viru Viru, le reproché a Fernando sus antecedentes penales públicos; sin embargo, él me respondió que ella contaba con aval político”, afirmó.

Beller fue más allá y sostuvo que estos nuevos elementos reforzarían su denuncia sobre la posible participación o colaboración de personas vinculadas a instituciones estatales con Cerimedo.

“Esto demuestra que no solo incorporan a la mafia a trabajar en el Estado, sino que una vez más se evidencia cómo funcionarios públicos colaboraron directamente con Cerimedo en su plan para ‘eliminarme’”, manifestó