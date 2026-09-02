Cocaleros toman un retén policial en el Chapare

Un grupo de cocaleros tomó la noche de este jueves el punto de control antidrogas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Castillo, menos de 2 km al este de Villa Tunari, y desalojaron a los efectivos policiales.

“Nosotros vamos a tomar pacíficamente este punto de control de Umopar Felcn por abuso de autoridad, estamos prestos, no estamos en contra de la lucha contra el narcotráfico”, manifestó un dirigente a Kawsachun Coca.

El líder cocalero señaló que un hombre fue detenido por efectivos de Umopar, quienes lo encontraron en posesión, según el dirigente, de cal agrícola que se utiliza para la cosecha.

“Como productores de hoja de coca, como agricultores, denunciamos el abuso de autoridad en este punto de control El Castillo por parte de la Felcn, en este momento tenemos un compañero detenido sentenciado a 30 días de impedimento, está en la cárcel”, denunció el cocalero justificando la toma de las instalaciones policiales. Ellos esperarán que el comandante de la unidad antidrogas se comunique con ellos para dialogar respecto a los “abusos” cometidos.

“No queremos mayores incidentes con esta institución, como nosotros estamos pidiendo respetuosamente que se retiren, seguramente vamos a determinar si esta vigilia permanece o en su defecto vamos a declarar un cuarto intermedio entre el día de mañana o pasado”, explicó.

El puesto policial de El Castillo está ubicado en el punto de la carretera Cochabamba-Santa Cruz desde donde parte la vía a Chipiriri, Eterazama y otras poblaciones. Es el ingreso a la Ruta Nacional 24 planificada para conectar Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni).