De Unitoons, Chico Station, Calle 7, MasterChef, pódcasts y novelas digitales: ¿quiénes son los famosos de La Gran Batalla Superstars?

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 16/06/2026 a las 12h24
ESCUCHA LA NOTICIA

La nueva temporada de La Gran Batalla Superstars reúne a algunas de las personalidades más conocidas de la televisión, las redes sociales, la gastronomía, los pódcasts y el entretenimiento boliviano. Aunque hoy comparten escenario en busca de conquistar al público y al jurado, cada participante llegó a la fama por caminos muy distintos.

Uno de los rostros más reconocidos es Carlos Marquina, quien alcanzó gran popularidad como conductor de televisión en programas como Bigote. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional. Junto a su familia protagonizó Los Marquina, considerado el primer docu-reality de Bolivia, y también incursionó en el mundo de los pódcasts y contenidos digitales, ampliando su presencia más allá de la televisión tradicional.

Oriana Arredondo inició su carrera desde niña en Unitoons, uno de los programas infantiles más recordados del país. Más adelante formó parte de Chico Station, llegó a integrar el elenco de Bigote y también participó en realities de baile. Su trayectoria la convirtió en una de las personalidades televisivas más conocidas de su generación.

Por su parte, Nicole Salce alcanzó la fama gracias a Calle 7 Bolivia, reality que le permitió ganar una importante base de seguidores. Posteriormente se dedicó al modelaje, la conducción y las redes sociales, consolidándose como una de las influencers más reconocidas del país.

Entre los participantes también destaca Daniel Pesce, uno de los comunicadores con mayor trayectoria en Bolivia. Durante décadas ha sido una figura constante de la televisión nacional y paralelamente desarrolló una carrera musical como cantante de rock.

La Sabrosa se hizo conocida en redes sociales gracias a sus vlogs, recomendaciones gastronómicas, visitas a restaurantes y contenido relacionado con comida y estilo de vida. Su popularidad creció aún más tras participar en MasterChef Celebrity Bolivia, donde conquistó al público con su personalidad espontánea y carismática.

Otro de los participantes que pasó por las cocinas de MasterChef es Luhan Ortiz, creador de contenido digital y conductor del pódcast ReFresco, uno de los espacios de entrevistas más populares del país. A través de este proyecto conversa con personalidades de distintos ámbitos y ha logrado construir una sólida comunidad en plataformas digitales. Su participación en MasterChef Celebrity Bolivia aumentó todavía más su popularidad.

Ale Pinedo se convirtió en uno de los creadores de contenido más exitosos de Bolivia gracias a sus producciones audiovisuales para redes sociales. Además de influencer y actor, es creador de novelas digitales como Con el Corazón, Amor Mío, Yo Te Amo y Bajo el Mismo Techo, proyectos que acumularon millones de visualizaciones y lo posicionaron como uno de los principales impulsores de la ficción digital en el país.

La competencia también cuenta con la participación de Marianela Molina, actriz, conductora y comediante con una extensa trayectoria artística. Formó parte del histórico elenco humorístico Tra La Lá y ha desarrollado una carrera en televisión, teatro, espectáculos y entretenimiento.

Completa la lista Guadalupe Núñez, influencer y abogada cruceña que ganó notoriedad en redes sociales compartiendo contenido sobre estilo de vida y experiencias personales. Su historia de superación personal conectó con miles de seguidores y actualmente es una de las creadoras de contenido más populares del país. Además, fue presentada como reina de los Haraganes Jr., fortaleciendo su presencia en el ámbito social y carnavalero de Santa Cruz.

Con perfiles que van desde la televisión infantil y los realities hasta los pódcasts, la gastronomía, la actuación y las redes sociales, los participantes de La Gran Batalla Superstars llegan con miles de seguidores y una trayectoria que los respalda. Ahora deberán demostrar que, además de ser famosos, tienen el talento necesario para brillar sobre el escenario.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La resistencia de Israel siembra dudas sobre el futuro del pacto de paz
2
Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas
3
Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados
4
Dan detención preventiva a acusado de violación; sospechan de más víctimas
5
Advierten que el encendido de fogatas se multará con Bs 2 mil en San Juan

Lo más compartido

1
Viva junta extraordinaria
2
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
3
¿Cuándo bajarán los precios del petróleo?
4
La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial
5
Viva junta ordinaria

Más en Farandula

16/06/2026
Wally Zeballos genera controversia tras asegurar que la música de PK2 no es chicha
Las recientes declaraciones de Wally Zeballos, vocalista y fundador de PK2, han provocado una ola de reacciones en redes sociales. El músico afirmó que la...
Ver más
15/06/2026
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
El fundador y director de Kory Huayras, Luis Paiva Quinteros, falleció el domingo en la ciudad de La Paz, dejando un profundo vacío en la música boliviana....
Ver más
La segunda temporada de MasterChef Celebrity Bolivia llegó a su emocionante final y consagró a Sebastián Putz como el nuevo campeón del reality culinario de Unitel, tras una reñida competencia frente...
Ver más
12/06/2026
Sebastián Putz se corona campeón de MasterChef Celebrity Bolivia y dedica el triunfo a sus hijas
Oskar Mejía, organizador de la Feria Garage del Coleccionismo, dio a conocer que este 12, 13 y 14 de junio se realizará una nueva edición del evento que reunirá a coleccionistas, aficionados y...
Ver más
12/06/2026
La Feria Garage del Coleccionismo reunirá a fanáticos de Star Wars, Marvel, He-Man y más en Cochabamba
En los últimos días, el nombre de Yenifer García se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que hiciera pública una denuncia contra su esposo, Antonio Talamás, expresidente de la Asamblea...
Ver más
11/06/2026
¿Quién es Yenifer García? La abogada y reina de belleza que denunció presunta violencia dentro de su matrimonio
La semifinal de MasterChef Celebrity Bolivia estuvo marcada por la emoción, la tensión y una despedida que conmovió a los seguidores del programa. Tras una reñida competencia, Código Fher quedó...
Ver más
11/06/2026
Código Fher queda fuera de MasterChef Celebrity y Pablo Fernández junto a Sebastian Putz avanzan a la gran final
En Portada
16/06/2026 Seguridad
En un vídeo, encapuchados armados amenazan a Paz y exigen su renuncia
Un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego en mano difundió un video en el que amenazan al presidente Rodrigo Paz, exigiendo su renuncia y...
vista
16/06/2026 País
Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas
Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente Rodrigo Paz para que garantice la libre...
vista
16/06/2026 Fútbol
¡Sexta jornada de la Copa mundial!
Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las selecciones de Francia y Argentina, en una...
vista
16/06/2026 País
Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó ayer la existencia de 52 puntos de bloqueos en el país, 40 menos que el tope de la anterior semana...
vista
16/06/2026 País
Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas
La Caravana Humanitaria llegó ayer hasta Patacamaya, en La Paz,  para brindar asistencia, y distribuir alimentos y otros insumos a los choferes que quedaron...
vista
16/06/2026 Economía
Empresarios: pérdidas por bloqueos alcanzan a más de Bs 14.545 millones
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió ayer que la afectación económica nacional acumulada por los bloqueos alcanza a...
vista
Actualidad
Un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego en mano difundió un video en el que amenazan al presidente...
Ver más
16/06/2026 Seguridad
En un vídeo, encapuchados armados amenazan a Paz y exigen su renuncia
Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente...
Ver más
16/06/2026 País
Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió ayer que la afectación económica...
Ver más
16/06/2026 Economía
Empresarios: pérdidas por bloqueos alcanzan a más de Bs 14.545 millones
Las agencias y puntos móviles de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comercializan el kilo de...
Ver más
16/06/2026 Economía
Paceños hacen fila para comprar el kilo de pollo a Bs 18 en Emapa; EEUU cubre transporte en avión
Deportes
Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las...
Ver más
16/06/2026 Fútbol
¡Sexta jornada de la Copa mundial!
La sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con cuatro encuentros para completar la primera ronda de...
Ver más
16/06/2026 Fútbol
La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial
El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido este lunes el título del peso ligero de...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Ilia Topuria pierde el título del peso ligero de la UFC en los jardines de la Casa Blanca
Cabo verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Con un juego modesto pero ordenado, mucha resistencia física...
Ver más
15/06/2026 Fútbol
¡Sorpresa total!: España no pudo con Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 del Mundial
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
Un total de 14 filmes forman parte del Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos “Bajo nuestra piel”.
Ver más
16/06/2026 Cultura
Cine: en marcha Festival “Bajo nuestra piel”
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de...
Ver más
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,...
Ver más
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino