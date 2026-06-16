De Unitoons, Chico Station, Calle 7, MasterChef, pódcasts y novelas digitales: ¿quiénes son los famosos de La Gran Batalla Superstars?

La nueva temporada de La Gran Batalla Superstars reúne a algunas de las personalidades más conocidas de la televisión, las redes sociales, la gastronomía, los pódcasts y el entretenimiento boliviano. Aunque hoy comparten escenario en busca de conquistar al público y al jurado, cada participante llegó a la fama por caminos muy distintos.

Uno de los rostros más reconocidos es Carlos Marquina, quien alcanzó gran popularidad como conductor de televisión en programas como Bigote. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional. Junto a su familia protagonizó Los Marquina, considerado el primer docu-reality de Bolivia, y también incursionó en el mundo de los pódcasts y contenidos digitales, ampliando su presencia más allá de la televisión tradicional.

Oriana Arredondo inició su carrera desde niña en Unitoons, uno de los programas infantiles más recordados del país. Más adelante formó parte de Chico Station, llegó a integrar el elenco de Bigote y también participó en realities de baile. Su trayectoria la convirtió en una de las personalidades televisivas más conocidas de su generación.

Por su parte, Nicole Salce alcanzó la fama gracias a Calle 7 Bolivia, reality que le permitió ganar una importante base de seguidores. Posteriormente se dedicó al modelaje, la conducción y las redes sociales, consolidándose como una de las influencers más reconocidas del país.

Entre los participantes también destaca Daniel Pesce, uno de los comunicadores con mayor trayectoria en Bolivia. Durante décadas ha sido una figura constante de la televisión nacional y paralelamente desarrolló una carrera musical como cantante de rock.

La Sabrosa se hizo conocida en redes sociales gracias a sus vlogs, recomendaciones gastronómicas, visitas a restaurantes y contenido relacionado con comida y estilo de vida. Su popularidad creció aún más tras participar en MasterChef Celebrity Bolivia, donde conquistó al público con su personalidad espontánea y carismática.

Otro de los participantes que pasó por las cocinas de MasterChef es Luhan Ortiz, creador de contenido digital y conductor del pódcast ReFresco, uno de los espacios de entrevistas más populares del país. A través de este proyecto conversa con personalidades de distintos ámbitos y ha logrado construir una sólida comunidad en plataformas digitales. Su participación en MasterChef Celebrity Bolivia aumentó todavía más su popularidad.

Ale Pinedo se convirtió en uno de los creadores de contenido más exitosos de Bolivia gracias a sus producciones audiovisuales para redes sociales. Además de influencer y actor, es creador de novelas digitales como Con el Corazón, Amor Mío, Yo Te Amo y Bajo el Mismo Techo, proyectos que acumularon millones de visualizaciones y lo posicionaron como uno de los principales impulsores de la ficción digital en el país.

La competencia también cuenta con la participación de Marianela Molina, actriz, conductora y comediante con una extensa trayectoria artística. Formó parte del histórico elenco humorístico Tra La Lá y ha desarrollado una carrera en televisión, teatro, espectáculos y entretenimiento.

Completa la lista Guadalupe Núñez, influencer y abogada cruceña que ganó notoriedad en redes sociales compartiendo contenido sobre estilo de vida y experiencias personales. Su historia de superación personal conectó con miles de seguidores y actualmente es una de las creadoras de contenido más populares del país. Además, fue presentada como reina de los Haraganes Jr., fortaleciendo su presencia en el ámbito social y carnavalero de Santa Cruz.

Con perfiles que van desde la televisión infantil y los realities hasta los pódcasts, la gastronomía, la actuación y las redes sociales, los participantes de La Gran Batalla Superstars llegan con miles de seguidores y una trayectoria que los respalda. Ahora deberán demostrar que, además de ser famosos, tienen el talento necesario para brillar sobre el escenario.