Piden que las decisiones sean más participativas

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, señaló que “solamente” el presidente (César Salinas) dirige el fútbol profesional y aficionado, además que concentra el poder, por lo que pide que las decisiones sean más participativas.

“Solamente es el presidente el que dirige al fútbol aficionado y al fútbol profesional. Yo creo que hay que hacerlo más participativo, no solamente el Comité Ejecutivo va a tener toda la razón para elegir un técnico de la selección o un técnico de menores (entre otros)”, sostuvo.

Los clubes profesionales, en la reunión del pasado lunes, observaron en varios momentos que el vicepresidente de la División Profesional no tenga la potestad de llamarlos a una reunión con los presidentes o delegados de los planteles de la Primera División.

En este sentido, el directivo cruceño señaló que esta situación está considerada en el estatuto y en el reglamento y está siendo revisada por la Conmebol.

“Que yo sepa esos reglamentos son parecidos a lo que dice el estatuto. Hay que revisarlo en el congreso y, si se aprueba, seguro que los del fútbol profesional lo van a hablar. Esos estatutos tampoco los hizo don César (Salinas), lo hicieron los anteriores ejecutivos. Se da toda la potestad al presidente y en parte al Comité Ejecutivo, pero los vicepresidentes, lastimosamente, estamos ahí”, dijo Blanco.

El dirigente señaló que si bien se puede hacer cambios en el reglamento, considera que los estatutos “están mal hechos”.

Sobre alguna posibilidad de modificar la normativa federativa, Blanco aseguró que “están todos cómodos” y que el único que reclama u observa alguna situación es él.

“El que medio chilla soy yo, porque ellos (los clubes) me reclaman a mí y tienen la razón, porque ellos antes se reunían con el representante del fútbol profesional”, aseguró.

Blanco lamentó esta situación tomando en cuenta que existen muchos temas pendientes que deben tratarse entre los clubes profesionales.

“Yo pensaba que íbamos a manejar diferente. Tenemos que hacerlo más participativo, preguntar a los clubes, siempre lo dije y le dije públicamente a don César (Salinas), porque ya me cansé de hablarlo y hablarlo, siempre me dice que vamos a hacerlo, pero no lo hacemos. Yo no estoy para quemarme, yo no he entrado a la FBF para calentar el asiento, no he entrado a robar. Yo he entrado a trabajar por el fútbol”, dijo.

Considerando los últimos hechos en la División Profesional, Blanco señaló que no pensó en renunciar a su cargo y sólo procederá de esa manera si los clubes se lo piden.

Otras observaciones

“Nosotros como Wilstermann hicimos muchísimas observaciones, lamentablemente no encontramos el eco suficiente en los otros equipos. Lo evidente es que hay un estatuto de la federación que ciertamente le da poderes inmaculados al presidente y al Comité Ejecutivo, el reglamento no es otra cosa que esa ratificación. Nosotros hemos dicho muchas veces, por eso en la última reunión yo estaba muy enojado porque las resoluciones del Consejo de la División Profesional, que son de los 14 equipos, no se las tienen que pasar al Comité Ejecutivo y decir esto no sirve y esto sirve”, señaló el directivo de Wilstermann, Óscar Torrico.

El dirigente del cuadro cochabambino señaló que la propuesta del reglamento del estatuto está en la Conmebol y no se tiene una fecha para recibir el documento revisado.

“Lo que dice Robert Blanco (es cierto) nosotros le pedimos a él como representante del fútbol profesional, él puede perfectamente convocar a todos los equipos. Parece que hay un artículo que le impide eso y el único que puede convocar a una reunión es el Ejecutivo de la FBF”, añadió.

Torrico aseguró que a consideración suya existen cosas que no están bien en la entidad federativa; sin embargo, “parece que a don César Salinas no le gusta que se le hagan observaciones o (se le observe) sobre cosas que están mal”.

Torrico aseveró que todas las decisiones que emanen del Consejo del Fútbol Profesional deberían ser consideradas, ya que esta es la instancia de decisión.

“Lo evidente es que hay un estatuto que le da poderes inmaculados al presidente y al Comité Ejecutivo”, dijo Óscar Torrico.

AÚN FALTAN LOS REGLAMENTOS

Debían hacerse varios cambios a la nueva estructura que adoptó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), entre los que se destaca la modificación de los reglamentos internos.

Hasta la fecha han pasado más de 15 meses desde que el titular César Salinas asumió en el ente federativo y recién se tiene notorios avances en el reglamento del estatuto. A la FBF le quedan varios documentos por modificar y que aún siguen vigentes. El estatuto federativo prevé en sus disposiciones transitorias que los reglamentos sigan vigentes, aunque debían ser modificados en un “plazo máximo de 90 días calendario”.

COMISIÓN DE SELECCIONES AÚN AGUARDA EL INFORME

El vicepresidente del club Always Ready y miembro de la Comisión de Selecciones, Andrés Costa, señaló ayer que aún esperan conocer el informe del técnico de la Verde, Eduardo Villegas, para analizar el mismo y hacer conocer el resultado al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“No nos han dicho nada. Hemos sido nombrados hace dos semanas pero no nos han dicho nada. Los problemas que han surgido en la División Profesional han hecho que todo se atrase”, sostuvo Costa.

El dirigente paceño aseguró que es el momento propicio para conocer el informe que entregó el DT de la selección absoluta sobre el amistoso con Francia y los partidos en la Copa América.

“Es momento de tener una reunión y enviar un informe completo por parte de la comisión de selecciones para mandar al Comité Ejecutivo, que es el último que toma la decisión”, dijo.

De todas maneras, en una análisis personal, Costa aseguró que no se trata de cambiar al técnico de la selección nacional, más al contrario otorgarle el tiempo prudente para que muestre su trabajo.

“Mi persona ha analizado lo que Bolivia ha presentado en la Copa América y creo que no es momento de cortar el proceso de Eduardo Villegas, puesto que si nos ponemos a analizar la historia, Bolivia viene cambiando de técnicos y ninguno ha sido la solución porque seguramente no le han dado el tiempo correcto. Hay que darle el tiempo correcto para que el profesor pueda desarrollar bien su trabajo”, aseguró.