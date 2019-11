Díaz: “Un disparate jugar a fin de año”

El director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, aseguró no estar de acuerdo con la posibilidad de, en el caso que el torneo Clausura se reanude, jugar durante las fiestas de fin de año, como propone la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)

“Eso me parece un disparate de movida”, dijo Díaz, en una conversación que tuvo el estratega argentino con el programa Dosis de Fútbol, ayer.

“En Noche Buena estaré brindando con mi familia en mi casa y Año Nuevo lo estaré celebrando con mis padres en mi casa, porque no sé si el año que viene los voy a tener. Yo me pienso ir a mi casa, a estar con mi familia, a pasar la

Noche Buena y la Navidad y lo mismo mis jugadores”, aseguró Díaz.

El técnico aviador explicó que tampoco está de acuerdo con que el torneo Clausura se vaya suspendiendo fecha a fecha. “La verdad como va la situación me hace pensar que el fin de semana no se va a jugar. La federación debería decir suspendemos el torneo hasta que se solucione el conflicto”.

Para el técnico aviador todos los clubes deberían dejar de perseguir intereses particulares y pensar en el bien mayor, en este caso el país.

“Primero quiero dejar algo en claro, que no se malinterprete, si mi equipo sale campeón y clasifica a la Copa Libertadores, me gustaría que sea en la cancha, como lo venimos haciendo, por mérito deportivo. Ahora, si hay una cosa de fuerza mayor y se toma una decisión, me parece que deberían decir, si en esta me tocó perjudicarme, bueno me perjudico o si en esta me toca beneficiarme bueno me beneficio, nadie quiso que esto ocurriese y la verdad no tengo ninguna gana de estar jugando en Noche Buena ni en Año Nuevo”, dijo Díaz.

Asimismo, el estratega aseguró que la situación de cada club es bastante diferente, como por ejemplo la mayoría de los equipos cruceños no pudieron trabajar durante casi todo el tiempo que duró el conflicto social que vive el país.

En ese sentido, si en caso que este fin de semana se solucionen los conflictos y el fútbol volviera, los equipos cruceños ya anunciaron que solicitarán una semana para poder reacondicionarse físicamente, pero incluso con ese tiempo, sus condiciones no serán iguales a la de los otros planteles que pudieron trabajar de alguna forma durante este lapso.

“Hay que tomar decisiones con sentido común, para que el fútbol vaya por buen camino”, aseguró Díaz, quien incluso dejó la posibilidad de que al año se juegue el campeonato con 16 equipos.

ÓSCAR VACA SE LESIONÓ EL TOBILLO

El lateral izquierdo de Wilstermann Óscar Vaca terminó lesionado la práctica de ayer.

El jugador salió con un dolor en el tobillo derecho de la práctica, y tras el entrenamiento el informe médico señala que el lateral sufre de un esguince de primer grado.

“Tendrá por lo menos una semana de recuperación”, dijo el galeno del aviador, Luis Montaño.

El doctor además informó que Gilbert Álvarez sufre de una tendinitis en la rodilla derecha, motivo por el que salió con una molestia tras el entrenamiento.

Entre tanto, Carlos Melgar está saliendo del esguince de segundo grado y en un par de días ya será dado de alta.