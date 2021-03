Always Ready pretende inscribir a estadio Bermúdez para jugar la Libertadores

Dirigentes del club Always Ready dejaron abierta la posibilidad de inscribir al estadio Jesús Bermúdez, de Oruro, y Hernando Siles, de La Paz para los partidos de la Copa Libertadores de América (fase de grupos), puesto que el Municipal de El Alto no estará en condiciones para estos encuentros ya que por el momento no cuenta con los postes para la iluminación artificial y otros detalles que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"Deportivamente conseguimos clasificar a la Copa Libertadores, pero lastimosamente el estadio tiene que cumplir con lo que exige la Confederación, por ejemplo, no cuenta con luminaria y eso pone en peligro nuestra participación en nuestro escenario, que nos complica porque jugar este campeonato lejos de casa es difícil", aseveró Andrés Costas, presidente del club.

Las complicaciones para el colocado de la iluminación artificial son administrativas, pues para el desembolso de los montos que requiere la empresa las autoridades deben firmar varios documentos, pero también es verdad que el escenario tiene que pasar otros requisitos como contar con la sala VAR, fibra óptica, entre otros.

"No queremos mentir a nuestra hinchada, esto se complica", reiteró Costas. Para los millonarios las cosas se complican aún más, pues en La Paz los equipos de The Strongest y Bolívar inscribieron ante la Conmebol el estadio Siles (el Tigre jugará en la fase de grupos y el celeste está en la búsqueda de ingresar en la misma) por lo que el campo deportivo estaría "ocupado".

"Veremos la manera de jugar lo más cerca a nuestro escenario", añadió el dirigente. Ante esos contratiempos surge como opción el estadio de Oruro, escenario principal del plantel de San José; para los próximos días la Conmebol tiene programado el sorteo para la elaboración del calendario de partidos de la fase de grupos.