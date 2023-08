Amarilla es duda en Aurora para la visita a Independiente

El zaguero paraguayo de Aurora Nelson Amarilla se encuentra en duda para el duelo de este sábado (17:30) ante Independiente en Sucre, por la jornada 22 del Campeonato de la División Profesional 2023.

Desde la pasada semana, según el informe médico del Celeste, el jugador arrastra una dolencia en la parte baja de la zona intercostal derecha, pero el futbolista guaraní jugó de manera normal el duelo del fin de semana ante Universitario de Vinto.

No obstante, la recomendación es que el futbolista no realice ningún esfuerzo hasta mañana para que su recuperación no se prolongue y se cumplan todos los procedimientos para que llegue restablecido al sábado.

En caso de que el jugador no consiga llegar a tiempo, su lugar podrá ser tomado por Ezequiel Michelli o Fernando Aguilar, según determine mañana el DT Roberto Pérez, en el último día de preparación del once titular. No se descarta que el sistema 5-3-2 sea modificado.

Por el momento, el Equipo del Pueblo sólo arrastra la baja del volante Didí Torrico, expulsado en la anterior jornada del certamen todos contra todos.