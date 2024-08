Bolivia se clasifica a las semifinales del Sudamericano de Futsal Sub-17

The Strongest venció anoche a Peñarol 1-0, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero el resultado fue insuficiente para emparejar la serie y se despidió del... Ver más The Strongest gana, pero no consigue el milagro; Bolívar va hoy por el boleto

El marcador central del club brasileño Ponte Preta, Luis Haquín, es el primer legionario de la selección nacional que llegó al país para ponerse a órdenes del director técnico de la Verde, Óscar... Ver más Luis Haquín es el primer legionario en llegar para la concentración de la Verde

Bolivia dio pelea, pero no le alcanzó para sumar su tercera victoria y cayó ayer por 5-2 ante Brasil, en el duelo por la cuarta fecha del Sudamericano de Futsal Sub-17, que se disputa en Paraguay. Ver más Bolivia da lucha, pero cae ante Brasil en el Sudamericano sub-17