Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 02/02/2026 a las 13h56
ESCUCHA LA NOTICIA

Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.

A pesar de que es el técnico más ganador del fútbol boliviano, con los seis títulos conquistados con Universitario de Sucre, Wilstermann, The Strongest y San José, hay un apego particular con el Tigre, al que conoció a sus 21 años como jugador, y en el que militó en cuatro ocasiones en esa calidad. Luego, como entrenador dirigió en cuatro ocasiones, en 2004, 2007, 2012-2014 y finalmente 2026.

Por eso, cuando tuvo la oportunidad de volver a ver el trofeo que levantó con The Strongest como DT con el famoso tricampeonato, se emocionó. Fue el miércoles 28 de enero, en el Hotel Europa, en la presentación de las casacas del club, en la gala organizada por Daniel Terrazas. Ahí, volvió a ver a Kurt Reinscht, el presidente de The Strongest en el tricampeonato.

Por eso, en el acto, demostró el cariño que profesa al club, del que es su último símbolo.

En su discurso, hizo un parangón con la fiebre que produce The Strongest cuando su temperatura corporal se elevó al volver al club paceño.

“La fiebre no se puede controlar ni con remedios, porque la fiebre del stronguista, la que quema por dentro y te ilumina por fuera es desde que llegué a este club, cuando era un jugador joven con sueños y con la misma fiebre que viví en cada entrenamiento, en cada partido, en cada gol que gritamos juntos y cuando me fui a otro equipo, a otros campos, la fiebre nunca se apagó...”, afirmó en la gala atigrada.

Desde su primer contacto con los hinchas de The Strongest, sintió el cariño de la afición, que al parecer no lo olvidó y le dio su respaldo.

“Hoy estoy de regreso, con un reto enorme lo sé, un reto que lo asumo con humildad, pero con una convicción inquebrantable, porque si vuelvo es para ganar…”, remarcó en medio de los aplausos interminables de los dirigentes e hinchas.

Recibimiento

Ya el cariño de la hinchada se refrendó cuando fue presentado al plantel en el estadio Rafael Mendoza, ante Independiente (3-0). Desde su ingreso, los hinchas lo aplaudieron, mientras los dirigentes le dieron un fuerte abrazo.

“Se que el camino será difícil, pero les prometo algo, vamos a luchar como nunca, le vamos a devolver a este club la garra que siempre le caracterizó, y lo haremos con la fiebre en el pecho que nos une y nos impulsa, nos hace mejores, porque la fiebre no es solo calor, es energía, es convicción, es creer cuando todo parece estar en contra…”

¿Qué siente en su retorno?

Muy emocionado, feliz, agradecido con Dios, con el hincha stronguista por recibirme como me ha recibido, con mucho cariño, no me queda más que brindarme al máximo, diría más de lo que siempre le he dado al tigre, hoy le vamos a dar muchísimo más para tener más y mejor rendimiento de los jugadores.

¿Es el club con el que más se identifica?

Sí, yo me identifico con el club, un poco más, porque yo he aprendido muchas cosas acá, aquello me ha llevado a ser lo que he sido, primero como futbolista y luego como entrenador.

¿Cómo cree que será este año?

El 2026 será un año de lucha, de entrega y pasión, pero al final de cada batalla, queremos mirar a los ojos y decirles a los hinchas y dirigentes que valió la pena, que la fiebre nos llevó a lo más alto.

¿Hay promesa de título?

No, absolutamente no, sí hay promesa de trabajo, esfuerzo, de buenos resultados. Es indudable que hay una prioridad que es jugar bien al fútbol y ojalá que eso nos permita entrar a la fase de grupos de la Libertadores que es el gran objetivo que nos hemos trazado. Lo importante es el trabajo, a partir de ello, muchísimo esfuerzo, entrega total dentro la cancha de parte de nuestros jugadores, ojalá con buenos resultados para cumplir con todos nuestros objetivos.

¿Cómo llegan al partido con Táchira, por la Copa Libertadores?

Estamos satisfechos, hemos armado el equipo con nuestra dirigencia y bien, paso a paso, estamos contentos con ello. El reto de Copa Libertadores es muy fuerte, esperemos estar a la altura de las circunstancias y exigencias. Estamos en vista de un partido muy importante, esperamos -además- tener buen fútbol, a partir de ello, los resultados van a llegar.

¿Los jugadores han respondido a la exigencia?

Estoy conforme, los jugadores dan buena respuesta. Por ejemplo, Darwin Lom ha entrado bien, está motivado, pide jugar con su trabajo, esfuerzo y buenas intenciones. Lo mismo diría del resto de jugadores, los que han llegado y los que se han quedado.

¿Cuál es el mensaje a la hinchada y dirigencia de The Strongest?

Tengo la sensación de que la unidad tiene que volver a The Strongest, que no haya problemas, peleas entre dirigentes, que todos los stronguistas demos un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante en beneficio de la institución, que no haya metas personales.

De nuestra parte, vamos a llevarlos a todos por un camino llano, positivo, sano, y ojalá que sea de alegría y con la bendición de Dios.

El dato

The Strongest debutará en la fase 1 de la Copa Libertadores, el próximo martes 3 de febrero ante el Deportivo Táchira de Venezuela. La revancha se jugará una semana después en la ciudad de La Paz, con el Tigre como local, por lo que se tiene optimismo frente al resultado en esta primera fase de la competencia internacional.

En su primer partido por la Copa de Verano, el Tigre empató 2-2 con Bolívar en La Paz, la revancha será el 6 de febrero.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Israel ordena el fin de las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza
2
Cuatro ideas para armar tu fiesta de Carnaval 2026 con lo que tienes a mano
3
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
4
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
5
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación

Más en Fútbol

01/02/2026
Rueda el balón con una pignoración de los derechos de TV a seis clubes
La Copa de Verano comenzó en medio de incertidumbre por la suspensión del partido entre Real Tomayapo e Independiente, debido a que el club chuquisaqueño...
Ver más
01/02/2026
FC Universitario empata con gol en el final del partido ante Aurora
FC Universitario y Aurora no se hicieron daño y terminaron empatados 2-2, en el partido de ida por la Copa de Verano jugado ayer por la tarde en el estadio...
Ver más
Universitario de Vinto y Aurora ultiman los detalles para definir sus equipos para el inicio de la temporada futbolística en Cochabamba, con el partido a jugarse en el estadio Municipal de...
Ver más
30/01/2026
La U de Vinto y Aurora están listos para entrar en escena el sábado
Universitario de Vinto y Aurora ultiman los detalles para definir sus equipos para el inicio de la temporada futbolística en Cochabamba, con el partido a jugarse en el estadio Municipal de...
Ver más
30/01/2026
La U de Vinto y Aurora están listos para jugar, pero el torneo está en riesgo
El argentino Daniel Brizuela, flamante entrenador de Wilstermann, calificó su arribo a Cochabamba para dirigir al Rojo como el “desafío más importante de su carrera deportiva”, porque además de...
Ver más
29/01/2026
Brizuela es optimista y confía en los jóvenes para salvar a Wilstermann
Hay ataque en la Selección Nacional, se llega con opciones de gol, pero no se convierte, razón por la que está tranquilo debido a que se genera fútbol, aseguró Óscar Villegas, seleccionador nacional...
Ver más
28/01/2026
Villegas está conforme, busca gol y está seguro que lo hallará en el repechaje
En Portada
02/02/2026 País
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación y la inversión.
vista
02/02/2026 Cochabamba
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de avance y beneficiará a 450 familias con agua...
vista
02/02/2026 Economía
Enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones: "Se superó las expectativas más optimistas"
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó este lunes que enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones, número que, según la autoridad,...
vista
02/02/2026 País
"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo
El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el objetivo de transformar la educación en el...
vista
01/02/2026 País
Escolares vuelvan a clases sin celulares, con inclusión y currículo regionalizado
Con el inicio de clases previsto para este lunes, entra en vigencia la Resolución Ministerial N° 0001/2026, una norma que marca varios cambios en el...
vista
02/02/2026 País
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías...
vista
Actualidad
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
Ver más
03/02/2026 Economía
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación...
Ver más
02/02/2026 País
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de...
Ver más
02/02/2026 Cochabamba
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores...
Ver más
02/02/2026 País
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
Deportes
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
Ver más
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
El club boliviano Olympic ya conoce a los rivales a los que enfrentará en el Campeonato Sudamericano de Clubes...
Ver más
01/02/2026 Multideportivo
San Martín y Olympic jugarán el Sudamericano de Clubes en 2026
La Copa de Verano comenzó en medio de incertidumbre por la suspensión del partido entre Real Tomayapo e Independiente,...
Ver más
01/02/2026 Fútbol
Rueda el balón con una pignoración de los derechos de TV a seis clubes
FC Universitario y Aurora no se hicieron daño y terminaron empatados 2-2, en el partido de ida por la Copa de Verano...
Ver más
01/02/2026 Fútbol
FC Universitario empata con gol en el final del partido ante Aurora
Tendencias
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
Ver más
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Doble Click
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
Ver más
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
Ver más
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson
“Recuerdo el primer día de clases en mi Colegio Nacional Sucre, tenía 12 años, pensaba que iba a ser un día con mucha...
Ver más
01/02/2026 Cultura
Primer día de clases en el Colegio Nacional Sucre de Cochabamba