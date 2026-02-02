Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest

Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.



A pesar de que es el técnico más ganador del fútbol boliviano, con los seis títulos conquistados con Universitario de Sucre, Wilstermann, The Strongest y San José, hay un apego particular con el Tigre, al que conoció a sus 21 años como jugador, y en el que militó en cuatro ocasiones en esa calidad. Luego, como entrenador dirigió en cuatro ocasiones, en 2004, 2007, 2012-2014 y finalmente 2026.

Por eso, cuando tuvo la oportunidad de volver a ver el trofeo que levantó con The Strongest como DT con el famoso tricampeonato, se emocionó. Fue el miércoles 28 de enero, en el Hotel Europa, en la presentación de las casacas del club, en la gala organizada por Daniel Terrazas. Ahí, volvió a ver a Kurt Reinscht, el presidente de The Strongest en el tricampeonato.



Por eso, en el acto, demostró el cariño que profesa al club, del que es su último símbolo.

En su discurso, hizo un parangón con la fiebre que produce The Strongest cuando su temperatura corporal se elevó al volver al club paceño.



“La fiebre no se puede controlar ni con remedios, porque la fiebre del stronguista, la que quema por dentro y te ilumina por fuera es desde que llegué a este club, cuando era un jugador joven con sueños y con la misma fiebre que viví en cada entrenamiento, en cada partido, en cada gol que gritamos juntos y cuando me fui a otro equipo, a otros campos, la fiebre nunca se apagó...”, afirmó en la gala atigrada.

Desde su primer contacto con los hinchas de The Strongest, sintió el cariño de la afición, que al parecer no lo olvidó y le dio su respaldo.



“Hoy estoy de regreso, con un reto enorme lo sé, un reto que lo asumo con humildad, pero con una convicción inquebrantable, porque si vuelvo es para ganar…”, remarcó en medio de los aplausos interminables de los dirigentes e hinchas.

Recibimiento

Ya el cariño de la hinchada se refrendó cuando fue presentado al plantel en el estadio Rafael Mendoza, ante Independiente (3-0). Desde su ingreso, los hinchas lo aplaudieron, mientras los dirigentes le dieron un fuerte abrazo.



“Se que el camino será difícil, pero les prometo algo, vamos a luchar como nunca, le vamos a devolver a este club la garra que siempre le caracterizó, y lo haremos con la fiebre en el pecho que nos une y nos impulsa, nos hace mejores, porque la fiebre no es solo calor, es energía, es convicción, es creer cuando todo parece estar en contra…”

¿Qué siente en su retorno?

Muy emocionado, feliz, agradecido con Dios, con el hincha stronguista por recibirme como me ha recibido, con mucho cariño, no me queda más que brindarme al máximo, diría más de lo que siempre le he dado al tigre, hoy le vamos a dar muchísimo más para tener más y mejor rendimiento de los jugadores.

¿Es el club con el que más se identifica?

Sí, yo me identifico con el club, un poco más, porque yo he aprendido muchas cosas acá, aquello me ha llevado a ser lo que he sido, primero como futbolista y luego como entrenador.

¿Cómo cree que será este año?

El 2026 será un año de lucha, de entrega y pasión, pero al final de cada batalla, queremos mirar a los ojos y decirles a los hinchas y dirigentes que valió la pena, que la fiebre nos llevó a lo más alto.

¿Hay promesa de título?

No, absolutamente no, sí hay promesa de trabajo, esfuerzo, de buenos resultados. Es indudable que hay una prioridad que es jugar bien al fútbol y ojalá que eso nos permita entrar a la fase de grupos de la Libertadores que es el gran objetivo que nos hemos trazado. Lo importante es el trabajo, a partir de ello, muchísimo esfuerzo, entrega total dentro la cancha de parte de nuestros jugadores, ojalá con buenos resultados para cumplir con todos nuestros objetivos.

¿Cómo llegan al partido con Táchira, por la Copa Libertadores?

Estamos satisfechos, hemos armado el equipo con nuestra dirigencia y bien, paso a paso, estamos contentos con ello. El reto de Copa Libertadores es muy fuerte, esperemos estar a la altura de las circunstancias y exigencias. Estamos en vista de un partido muy importante, esperamos -además- tener buen fútbol, a partir de ello, los resultados van a llegar.

¿Los jugadores han respondido a la exigencia?

Estoy conforme, los jugadores dan buena respuesta. Por ejemplo, Darwin Lom ha entrado bien, está motivado, pide jugar con su trabajo, esfuerzo y buenas intenciones. Lo mismo diría del resto de jugadores, los que han llegado y los que se han quedado.

¿Cuál es el mensaje a la hinchada y dirigencia de The Strongest?

Tengo la sensación de que la unidad tiene que volver a The Strongest, que no haya problemas, peleas entre dirigentes, que todos los stronguistas demos un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante en beneficio de la institución, que no haya metas personales.

De nuestra parte, vamos a llevarlos a todos por un camino llano, positivo, sano, y ojalá que sea de alegría y con la bendición de Dios.

El dato

The Strongest debutará en la fase 1 de la Copa Libertadores, el próximo martes 3 de febrero ante el Deportivo Táchira de Venezuela. La revancha se jugará una semana después en la ciudad de La Paz, con el Tigre como local, por lo que se tiene optimismo frente al resultado en esta primera fase de la competencia internacional.



En su primer partido por la Copa de Verano, el Tigre empató 2-2 con Bolívar en La Paz, la revancha será el 6 de febrero.