"Dedicada a mi ex", la nueva película ecuatoriana de Enchufe TV

Tras ocho años en la producción de exitosos "sketches" de humor difundidos por el canal Youtube, el equipo ecuatoriano de Enchufe TV se lanza al cine con una comedia romántica que agrupa a actores de México, Perú y Colombia.

Es una película rápida, "estornudas y te perdiste tres datos y ya no entendiste el final", afirma a Efe el realizador y director del filme, el ecuatoriano Jorge Ulloa, por lo que sugiere -entre carcajadas- ir al cine "bien orinados".

La ópera prima "Dedicada a mi ex" es el primer largometraje de Ulloa, y surge a partir de la buena acogida -sobre todo en Latinoamérica- que tuvieron los "sketch" de Enchufe TV, que ha ido ganando renombre internacional en los últimos años.

La producción colombo-ecuatoriana, de 94 minutos y que se estrenó en México el pasado 1 de noviembre, relata la historia de Ariel (Raúl Santana), un chico de 21 años que intenta recuperar a su novia, Carol (Erika Russo), quien termina la relación para viajar a Finlandia a hacer una pasantía.

Junto a su mejor amigo, Ortega (Biassini Segura), el perseverante Ariel intenta infructuosamente conseguir el dinero para ir por ella, hasta que descubre un prometedor concurso de bandas premiado con 10.000 dólares.

Así, ambos forman la llamada "Rock n Cola" con Felicia (Nataly Valencia), una malhumorada baterista, y Néstor (Carlos Alcántara), un guitarrista evangelista de mediana edad, y bajo estas anormales condiciones los improvisados músicos enfrentarán explosivos momentos; todo, por ganar el premio.

La película cuenta también con figuras de renombre como Eugenio Derbez, así como Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello, actores de la telenovela colombiana "Betty la Fea", y personajes del internet como Luisito Comunica, Fernanfloo y Werevertumorro.

Enchufe TV: una mirada al futuro

Enchufe TV comenzó en 2011 con un video de poco más de tres minutos denominado "El peor casting", en el que los entonces debutantes actores intentaban encontrar -en medio de gritos e improvisaciones- al mejor candidato para promocionar su marca.

Fue el inicio de una exitosa cadena semanal de "sketches" de humor, que pronto rebasaron toda previsión: "Tipos de Alumnos" y "Compra condones" han alcanzado los 51 millones de visualizaciones, aunque su promedio ronda los 12-13 millones.

Ulloa destaca una audiencia "gigante" de 21 millones de personas y que, pese a ello, no fue fácil buscar apoyo financiero para el proyecto cinematográfico.

Les contestaban que Enchufe TV era bueno "haciendo sketches chiquitos", pero que "hacer una película es otra cosa".

Pero "para mí, Enchufe TV es jugar en serio, es el mejor juego del mundo, yo nunca trabajo (...) y la película es el examen final de todo este juego", asegura el director.

El lenguaje audiovisual de Enchufe TV

Trasladarse del internet al cine ha requerido ciertas adaptaciones, si bien Ulloa ha mantenido en la gran pantalla el lenguaje audiovisual del monitor o el celular.

"Hay muchas personas que dicen que esto (hacer la película) es llevar el internet al cine, cuando yo creo que es todo lo contrario. Nosotros siempre quisimos llevar el cine al internet", enfatiza Ulloa en su entrevista con Efe.

Para el realizador, el estilo de Enchufe TV radica en el ritmo, porque "internet te obliga a ser súper rápido", y ello se traduce ahora en una película vertiginosa que capta la atención del espectador de forma casi permanente.

Un ejemplo es la corrección de color que hizo Cine Colombia, a la que "nunca había llegado un película con tantos planos de edición", comenta.

El filme tiene más de 3.500 planos -cuando una película normal ronda los 800- por lo que la firma colombiana "no sabía cómo manejar el proyecto".

Una identidad sonora única

Con el diseñador de audio, Víctor Herrera, Ulloa también creó una biblioteca de nuevos sonidos para distinguir a "Dedicada a mi ex" de producciones anteriores de Enchufe TV, particularmente sus "sketch".

"La película trata de una banda de malos músicos, entonces cada sonido es un instrumento mal tocado", puntualiza sobre la necesidad de ingentes pruebas de sonido.

De ellas surgió también "Quédate", el tema de la banda que, según Ulloa, tiene la identidad de todos sus personajes: la fuerza de Felicia, la religiosidad de Néstor, el amor de Ariel y la espontaneidad de Ortega.

"Yo soy como el más normal. Es difícil hacer reír como el más común y tener que generar interés a la par de personajes que contrastan tanto", explica el actor Raúl Santana, que da vida a Ariel, el "cable a tierra" de "Rock n Cola".

Filmada en Quito, Bogotá y Los Ángeles, en la película Santana ha tenido "uno de los retos más grandes" de su carrera: llorar durante seis horas.

Lo hizo para la escena inicial, en la que Ariel llora la partida de su novia, escena que requirió seis horas de grabación, un período en el que no paró de llorar por el temor a no poder hacerlo intermitentemente.