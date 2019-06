Pilar Pedraza: “La edad no es una atenuante para el amor”

La escritora Pilar Pedraza Pérez del Castillo vive un carrusel de emociones. Como ganadora del concurso Virginia Wolf 2019 del Grupo Editorial Sial Pigmalión, con su novela “Buanabala. El imperio de las Bioko”, mañana recibirá en España un premio por su obra, en el marco de la Feria del Libro de

Madrid, además de participar en una mesa redonda denominada Creadoras de América y el mes pasado estuvo en la feria de Bogotá en otras actividades similares como novelista y poeta.

“Buanabala” también le abrió puertas a Pilar Pedraza para participar en la Feria del Libro de Lima, donde cumplirá varias actividades que están por confirmarse.

Pedraza es autora de ocho novelas de diversa temática. Es cuentista con más de cuatro ediciones a nivel nacional y su obra está en antologías de editoriales nacionales e internacionales, es poeta con obras traducidas al inglés, francés y mandarín. Su novela “Los hijos del viento” está reconocida entre las 10 mejores novelas históricas de autoras femeninas. Obtuvo el Premio Nacional Adela Zamudio, Premio en cuento erótico de KarmaSensual (Italia), Premio en cuento de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, entre otros.

A propósito de este tema y otros, conversamos con la escritora boliviana para saber más detalles de sus últimos logros.

- Tiene que ser muy emocionante ir a recibir un premio literario. ¿Qué ideas están pasando por tu cabeza?

- Sí, muy emocionante por tratarse de una editorial española que significa haber al alcanzado otro continente y un mercado literario muy significativo para los hispanohablantes. Se abren nuevas puertas para mi producción literaria

Ideas...muchas. Como mantener la calidad en mi trabajo y conquistar un mercado tan exquisito y tradicional como es el español, cuna de la literatura hispana y cepa madre de grandes escritores... ideas significan planes junto a posibilidades... posibilidad de llevar a la pantalla algunos de mis cuentos o traducir la novela al inglés entre otros...

- ¿Qué tareas debes cumplir en la feria del libro?

- En Madrid, al igual q en la feria de Bogotá, debo atender distintas entrevistas con la prensa, ser parte de las jornadas de literatura Afroamericana (por la temática de la novela premiada) y estar en la premiación que se llevará a cabo en el salón principal de la Fundación Universitaria de Madrid este viernes con la asistencia de miembros del jurado y el embajador de Bolivia en Madrid, Ramiro Tapia, y la secretaria de Cultura, Rosario San Martín. Además de atender el estand y firmar ejemplares.

- ¿Después qué viene, dónde tienes que ir?

- En julio estaré en el lanzamiento de la 2da. edición de mi novela histórica “Los hijos del viento” en la feria del libro de Lima. “Buanabala” también estará presente en la Feria del libro de La Paz y Cochabamba. El 29 de noviembre estaré en la feria del libro de Guadalajara, invitada por el PEN Internacional, para la presentación de la antología “Resistir”, representando a Bolivia con poemas de escritores del PEN traducidos al francés. Como verás, tengo una agenda muy ajustada hasta fin de año

- ¿Tiene hijos? La foto de su perfil del WhatsApp es muy romántica. Qué lugar ocupa el amor de pareja en su vida. ¿Tienes tiempo para el amor?

- Tengo dos hijos, el varón trabaja en Madrid (médico) y mi hija abogada de la Católica con dos maestrías de ESADE-Barcelona y trabaja en Repsol en Lima.

-El amor... fuente de inspiración...

- Hace 8 años me encontré con el primer amor de juventud, de cuando estudiaba en Alemania. Después de 42 años de no saber el uno del otro me encontró gracias a Google y . . . final feliz.

Tenemos un matrimonio maravilloso a pesar de sus 73 y mis 69. Tiene dos 2 hijos y enviudó hace 10 años. Gran historia de amor que prueba que la edad no es una atenuante para al amor.

- ¿Y la foto?

- La foto. Bésame en esta esquina del centro histórico de Madrid la tomó el gran poeta madrileño Fermín Fernández, quien falleció cuatro días después de un infarto con tan sólo 40 años... Estuvo y amó Cochabamba durante el encuentro de Poetas del Mundo en marzo de 2018...aún nos afecta su abrupta partida.