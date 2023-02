Alegría y creatividad: ingredientes básicos para disfrutar del Corso Infantil y de Mascotas

El espíritu carnavalero ya se siente en Cochabamba y este domingo 19 de febrero será un día dedicado a los niños y a los fieles compañeros de cuatro patas. Desde las 8:30 se llevará a cabo el Corso Infantil y de Mascotas con un recorrido que iniciará en la avenida San Martín y la plaza Colón, respectivamente, continuará por el Prado y finalizará en la plaza de las Banderas.

La actividad es organizada por la Alcaldía de Cochabamba, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, y tiene la finalidad de rescatar y revitalizar las tradiciones carnavaleras, así como promover la tenencia y adopción responsable de las mascotas.

Así lo manifestó, ayer, la directora de Cultura Galia Escobar, durante el lanzamiento de la actividad en la plaza principal 14 de Septiembre.

“Estamos lanzando una invitación, a la cabeza del capitán Manfred Reyes Villa, para que este domingo asistan a lo que va a ser el Corso Canino y el Corso Infantil (…). Los esperamos para que puedan formar parte de este corso con el principal objetivo que es la concientización de la adopción y cuidado de nuestros animales, sobre todo el darles cariño, darles un hogar a estos seres que nos necesitan y también para darles un espacio a nuestros pequeños, a nuestro futuro del país; donde van a ser representados con el arte, la cultura, con la tradición y la revalorización de lo que son nuestros trajes folclóricos”, manifestó Escobar.

Por su parte, la directora de la Fundación Una Mano Una Patita, Miriam Sánchez, dijo que en esta tercera versión del Corso de Mascotas, tras dos años sin ser realizado por la pandemia de la Covid-19, se sienten complacidos de llevar adelante la actividad y mostrar la alegría del Carnaval reflejado en las mascotas. De esta forma, aseguró que la población abrirá sus corazones.

“No debemos maltratar a los animales, debemos esterilizarlos, fomentemos la adopción y no la compra (…). Debemos llegar a ser un país grande, cuando no tengamos un perrito en la calle ahí podremos decir que Bolivia es un país con cultura y eso depende de cada uno de nosotros, no solo de las organizaciones”.

Hasta ayer, se registraron 38 inscripciones para el Corso Infantil y 13 para el de Mascotas, en las diferentes categorías. La inscripción es gratuita y estará habilitada hasta las 15:30 de mañana, viernes 17 de febrero, en la Biblioteca Municipal Jesús Lara (av. Heroínas No. 399 esq. 25 de Mayo). No obstante, todo aquel que desee participar podrá registrarse el mismo día de la actividad antes del inicio del desfile, en la plaza Colón.

Requisitos y premiación

En el Corso Infantil, los más destacados, en cada categoría, se llevarán premios económicos de hasta mil bolivianos, que serán entregados en un acto formal. El jurado calificador, conformado por tres personalidades entendidas en danza, música y folklore, evaluará el mensaje de participación, la habilidad y el ingenio, la creatividad, la originalidad, la coreografía, la disciplina durante el recorrido y el vestuario de acuerdo a su representación.

Las categorías son individual, grupos, comparsas, fraternidades infantiles folklóricas, unidades educativas, OTB y carros ornamentales, florales y/o alegóricos. Los requisitos para la inscripción son fotocopias de los documentos de identidad tanto de los padres como de los niños, números telefónicos de referencia y nombres de los participantes y de la agrupación a la que representan si así fuera el caso.

Rebecca Mayan Camargo, la reina infantil del Carnaval de la Concordia 2023, será la protagonista del recorrido y estará acompañada de su príncipe Chisthian Nogales Zelada. La pequeña soberana fue coronada la pasada semana en el teatro Achá, tras la interpretación de la obra teatral “Enredados”.

En tanto, las mascotas y sus dueños podrán presentarse en tres categorías: individual, dúo (mascota y dueño) y grupal o familiar (tres o más integrantes). Los requisitos para la inscripción son fotocopias de la cédula de identidad del dueño de la mascota y de la cartilla de vacunación de la mascota.

Los disfraces más buscados

Los trajes clásicos de superhéroes o de princesas nunca pasan de moda. Sin embargo, estos últimos días, los más buscados son de los personajes las series “Merlina” y “El juego del calamar”. Los precios oscilan entre 80 y 200 bolivianos.