Disney y patrimonio de Michael Jackson resuelven demanda sobre documental

EEUU |

Disney y los administradores del patrimonio de Michael Jackson resolvieron una disputa judicial en Estados Unidos sobre derechos de autor tras la transmisión de un documental que los representantes del fallecido Rey del Pop tacharon de "grosero".

"The Last Days of Michael Jackson" (Los últimos días de Michael Jackson), un programa de dos horas que se emitió en la cadena ABC de Disney en 2018, fue acusado de utilizar canciones, vídeos musicales, grabaciones de conciertos y clips del memorial en honor a la estrella sin permiso.

Howard Weitzman, representante del patrimonio de Jackson, dijo a la AFP hoy que "el asunto ha sido resuelto de forma amistosa" sin dar mayores detalles del acuerdo.

Los representantes de Jackson alegaron en la justicia el año pasado que Disney había ignorado la ley de derechos de autor, mientras demandaba celosamente a cualquiera que infringiera su propia propiedad intelectual.

"Incapaz de hacer una presentación convincente sobre Michael Jackson por sí misma, Disney decidió explotar la propiedad intelectual del patrimonio de Jackson", se lee en documentos consignados en un tribunal de Los Ángeles.

"Disney ha amenazado con demandar guarderías por tener fotos de Mickey Mouse y el Pato Donald en sus paredes" y "una vez demandó por un millón de dólares a una pareja, que vivía de programas sociales, por aparecer en fiestas infantiles vestidos como un tigre naranja y un burro azul. Aparentemente, esos disfraces se acercaban demasiado a Tigger e Ígor para el gusto de Disney", precisó.

El estudio, por su parte, argumentó que el documental hizo un uso justo del contenido de Jackson, incluyendo partes de éxitos como "Billie Jean" y "Beat It", como lo permite la ley de derechos de autor.

Michael Jackson, que murió en junio de 2009 a los 50 años, por una sobredosis del anestésico propofol, vendió 350 millones de discos, ganó 13 premios Grammy y tuvo 13 sencillos en el número 1 de Estados Unidos.

El patrimonio de Jackson introdujo el año pasado una demanda por 100 millones de dólares contra HBO por su documental "Leaving Neverland", en el que se presentan testimonios que aseguran que el cantante abusó de jóvenes en su rancho en California. HBO busca que el caso sea desestimado.

El Rey del Pop siempre negó las acusaciones en su contra sobre abuso infantil.