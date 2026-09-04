"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'

Farándula
URGENTEBO
Publicado el 04/09/2026 a las 13h53
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Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz. Explicó que tomó la decisión por motivos personales y descartó que haya sido destituida o que exista algún conflicto.

"Como cualquier chica me causó mucha emoción que me nombraran reina pero después al pensarlo, yo decidí no participar porque entendí que era una responsabilidad a la que no iba a poder comprometerme al 100%", señaló Marset.

Asimismo, indicó que su familia no estaba de acuerdo con la decisión y ella también tenía sus propias dudas. Además, reconoció que considera no conocer lo suficiente la cultura para asumir el compromiso de representar a la comparsa.

En ese sentido, Marset indicó que actualmente sus principales prioridades son sus estudios y su trabajo, por lo que prefirió no encargarse una responsabilidad que requiere una dedicación total.

Por último, la joven aclaró que no la destituyeron y aseguró que su renuncia no estuvo relacionada con ningún conflicto. "No hubo destitución ni ningún conflicto; simplemente fue una decisión personal", concluyó.

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