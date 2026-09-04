"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'

Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz. Explicó que tomó la decisión por motivos personales y descartó que haya sido destituida o que exista algún conflicto.

"Como cualquier chica me causó mucha emoción que me nombraran reina pero después al pensarlo, yo decidí no participar porque entendí que era una responsabilidad a la que no iba a poder comprometerme al 100%", señaló Marset.

Asimismo, indicó que su familia no estaba de acuerdo con la decisión y ella también tenía sus propias dudas. Además, reconoció que considera no conocer lo suficiente la cultura para asumir el compromiso de representar a la comparsa.

En ese sentido, Marset indicó que actualmente sus principales prioridades son sus estudios y su trabajo, por lo que prefirió no encargarse una responsabilidad que requiere una dedicación total.

Por último, la joven aclaró que no la destituyeron y aseguró que su renuncia no estuvo relacionada con ningún conflicto. "No hubo destitución ni ningún conflicto; simplemente fue una decisión personal", concluyó.