Shakira aclara de quién fue la idea de que sus hijos participaran en Acróstico

A pocos días de que se estrenara la versión de Acróstico con la presencia de Milan y Sasha en varios de los planos del video, se conoció que Gerard Piqué estaría pensando en demandar a Shakira por el uso no autorizado de la imagen de sus hijos, ya que la barranquillera no pidió permiso. Esta información fue revelada por medios españoles, que indicaron que el ex futbolista estaría molesto con la cantante por no consultarle.

“Lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, agregó Lorena Vásquez en Antena 3.

La canción actualmente acumula más de 45 millones de reproducciones en su canal de YouTube y Shakira, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram dijo de quién fue la idea para que los niños estuvieran presentes en el video y en la interpretación, pues los niños son los protagonistas de esta entrega.

“Ambos (Milan y Sasha) han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte”, escribió.