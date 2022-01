Eguino y Krpan son las apuestas en la TV

Rodrigo Eguino y Paul Krpan son las apuestas en la televisión cochabambina, por parte de la red ATB para 2022. Ambos están en la casa televisiva con diferentes proyectos, pero con la intención de darle un impulso al medio.

Eguino retorna hoy a la pantalla chica luego de tres meses, mientras que Krpan ya cumple una semana en la red televisiva.

Impulso

Krpan lleva una semana en el programa matinal y agradeció la oportunidad de estar en la televisión.

“Siento que puedo hacer mucha gastronomía, mucha música. Ser extrovertido me ayuda mucho en las cámaras. Todos los presentadores han iniciado acá”, señaló.

El presentador de 25 años señaló que intentará brindar más espacio al ámbito cultural.

“Hubo entrevistas, vine a entrevistarme, tenía que estar en pruebas. Me animé mucho porque es una curva de aprendizaje en la cual estoy en una montaña rusa donde todo va hacia arriba”, afirmó.

Sobre los objetivos que tiene el presentador, señaló que intentará buscar espacio para Wilstermann, la gastronomía y la cultura.

Krpan es músico y chef, por lo que intentará darle una visión desde ese ámbito.

“Vamos a ver sorpresas con deportes, gastronomía y música. Quiero estar más tiempo en la pantalla, ése es mi objetivo”, añadió.

La reinvención de Eguino

Rodrigo Eguino retorna a la pantalla chica después de tres meses. El presentador de la primera y tercera edición del noticiero contó que decidió ponerle una pausa a su carrera en la televisión para dedicarse a un proyecto personal; sin embargo, las condiciones se dieron y ahora está de regreso.

“Lo que realmente sentí es que, cuando tu familia necesita ayuda, no le puedes decir que no. Cuando me llamaron, yo dije me alejé de todo, pero luego decidí volver”, afirmó.

Eguino retorna a ATB como subjefe de prensa y editor de contenidos, además que será presentador en los noticieros.

“Nos vamos a reinventar. El desafío con mi familia de ATB, volver a construir y reconstruir”, contó.

El presentador recordó que inició en ATB Ferial en 2016 y culminó su vínculo en agosto de 2019.

Estuvo en la Red Uno desde diciembre de ese año hasta noviembre de 2021.

Rodrigo afirmó además que con la pandemia y todos los aspectos relacionados a la vida distinta, las experiencias valen muchísimo y ésa fue una de las razones que lo instaron a volver al periodismo que considera como una de sus más grandes pasiones.