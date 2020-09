Las aspiraciones políticas del rapero Kanye West

Entre embestidas y retiradas, Kanye West ha llenado titulares en las últimas semanas con sus excentricidades, promesas y declaraciones como supuesto candidato a presidente de los Estados Unidos.

El 4 de julio, fiesta nacional en el país, West anunció el inicio de su carrera para llegar a la Casa Blanca y, a finales de mes, protagonizó un polémico acto de campaña, enfundado en un chaleco antibalas, en el que propuso dar un millón de dólares “o algo así”, para todos los que tengan un hijo.

OBAMA LO LLAMÓ “IDIOTA”

Pero la relación pública de West con la política no es nueva. Desde criticar al expresidente George W. Bush a su intención de ser el nuevo mandatario, pasando por su apoyo a Donald Trump, esta ha sido la evolución de la faceta política del rapero.

Después de que el huracán Katrina dejase más de 1.800 muertos en el sur de Estados Unidos en 2005, se celebró un concierto solidario, retransmitido por la NBC, en el que West se pronunció por primera vez políticamente.

El rapero estaba al lado del cómico Mike Mayers cuando, saltándose el guion, dijo: “A George Bush no le importa la gente negra”.

El expresidente estadounidense contó en una entrevista en el mismo canal de televisión, cinco años después, que ese había sido el peor momento de su mandato.

En 2009, las tornas giraron y fue West el eludido por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Durante una entrevista de la CNBC, en un momento de micro cerrado, Obama calificó al rapero de “jackass”, idiota.

El comentario nunca debió hacerse público, pero un reportero de la competencia lo colgó en Twitter.

El comentario del expresidente Obama estaba relacionado con el arrebato de West, en la entrega de los premios MTV Video Music Awards, cuando Taylor Swift ganó la estatuilla al mejor video. West le arrebató a la cantante el micrófono para alabar el video de Beyoncé, que competía en la misma categoría.

En 2015, West aparece en una foto con su mujer, Kim Kardashian, y con Hillary Clinton, que en aquel momento era senadora, durante una recaudación de fondos para la carrera presidencial de la demócrata.

Kardashian escribió: “¡Conseguí mi selfie! ¡Realmente me encantó escucharla y oír sus objetivos para nuestro país!”. El comentario se cerraba con la etiqueta “Hillary para presidenta”. La familia Kardashian siempre se ha mostrado más próxima a los ideales demócratas.

“DEFINITIVAMENTE VOTARÉ ESTA VEZ”

El mismo año, West habló por primera vez de su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2020.

Lo hizo en la MTV, en la gala de los premios VMA. “No sé qué voy a perder después de esto. Pero no importa. No se trata de mí. Se trata de ideas. Nuevas ideas. Gente con ideas. Gente que cree en la verdad”, dijo el rapero.

En septiembre del mismo año, West reiteró su propósito en una entrevista con Vanity Fair.

En 2016, durante un concierto, West dijo que no había votado pero que, de haberlo hecho, se habría decantado por Donald Trump, que acabó ganando las elecciones. A finales del mismo año, Trump y West se reunieron en la Torre Trump. Comparecieron ante los medios y se dieron un abrazo.

Trump dijo del rapero que era un buen hombre y que eran amigos desde hacía tiempo. Ese mismo año, West fue diagnosticado de su trastorno bipolar. En un hilo de Twitter que publicó dos años después, entre otras cosas, escribió que Trump era su “hermano”.

“No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la muchedumbre no puede hacer que no lo quiera. Los dos somos energía de dragón”, escribió.

En uno de los siguientes tuits escribió: “Mi mujer me ha llamado y quiere que deje esto claro a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace Trump. No estoy de acuerdo al 100% con nadie que no sea yo”.

Ese mismo año, West continuó apoyando, de diferentes maneras, la imagen de Trump: desde fotografiarse con una gorra “MAGA”, acrónimo inglés del slogan “Haz América Grande de Nuevo”, a encontrarse nuevamente con él, esta vez en el Despacho Oval.

En 2020, en abril, West concedió una entrevista a la revista GQ y aludió, de nuevo, a sus intenciones de voto. “Definitivamente votaré esta vez”, dijo.

“Y sabemos a quién voy a votar. Y la gente que me rodea y la gente que tiene una agenda no me va a decir que mi carrera va a terminar”, añadía.

Si continúa con su carrera presidencial, probablemente querrá cambiar su voto para dárselo a sí mismo.