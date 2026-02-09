Reina Hispanoamericana 2026 Bolivia abre sus puertas a la belleza y cultura

Publicado el 09/02/2026 a las 10h17
Con la llegada de las primeras delegaciones internacionales a Santa Cruz de la Sierra, se dio inicio a la 36ª versión del certamen Reina Hispanoamericana 2026, un evento organizado por Promociones Gloria y el único concurso de belleza de talla internacional que tiene como sede permanente a Bolivia. Este año llegan representantes de 28 países.

La edición de este año llega con destacados hitos, como la participación por primera vez de delegaciones de India y Francia, ampliando el espectro de la hermandad hispana hacia nuevas fronteras. Las candidatas, que se hospedan en el Hotel Radisson, comenzaron ya sus actividades oficiales de filmación y promoción, preparándose para la gran gala final del próximo 21 de febrero.

La responsabilidad de portar la banda de Bolivia recae este año en Eugenia Redín, de 25 años, actual Miss Santa Cruz y ahora Miss Bolivia Hispanoamericana 2026. Eugenia destaca por su presencia en pasarela y su perfil integral como maestra de nivel inicial, una profesión que, según confesó a la Revista OH!, es el motor de su vida.

En una reciente entrevista, la soberana boliviana compartió su emoción al recibir a las primeras compañeras de Venezuela, Nicaragua y Uruguay.  “Ser anfitriona es una tarea complicada porque hacemos de guía turístico, pero estoy muy feliz. Nerviosa no, contenta”, afirmó con seguridad.

Hacia el Carnaval de Oruro

Uno de los puntos más altos de la agenda del certamen será la visita de las candidatas al Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Para Eugenia, este viaje tiene un valor sentimental profundo, ya que en 2024 tuvo el honor de ser coronada como la Predilecta de dicha festividad.

“Para mí el Carnaval de Oruro es algo muy mío, muy nuestro. Estoy muy feliz de poder mostrarles a todas mis compañeras lo majestuoso que es”, comentó.  Las candidatas presenciarán la fe y el despliegue folclórico de las diferentes danzas folclóricas en Oruro.

Integración nacional

La organización programó un viaje a La Paz y a la ciudad de Sucre, donde se realizará este domingo, la elección de Miss Turismo y las candidatas podrán disfrutar de una demostración de la fraternidad Caporales San Simón.

Asimismo, el domingo 8 de febrero, el municipio de Porongo será el escenario para la elección del “Mejor Traje Típico”, una de las competencias más esperadas por el público debido al despliegue de diseño y tradición, compartió la anfitriona.

Eugenia Redin, enfatizó que el certamen ha logrado derribar estereotipos sobre la rivalidad en los concursos de belleza. “Se desarrolla una hermandad muy bonita. He podido llevarme amigas de por vida”, aseguró, destacando que el intercambio cultural y la convivencia diaria, aunque a veces difícil por compartir habitación, enriquecen la experiencia humana de las participantes.

No te pierdas detalles de este gran evento a través de nuestras redes sociales y apoya a nuestra representante para que logre el pase directo al Top 12. Descarga la app oficial de Reina Hispanoamericana, ve al apartado de Bolivia y vota. Cada usuario cuenta con 1 voto gratuito o pagar por más.

