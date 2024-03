Test: Descubre si tu novio es tóxico

¿Ciertas actitudes de tu novio te han hecho dudar si es tóxico? Tenemos el test para ti.

Al inicio todas las relaciones son increíbles, pero conforme avanza el tiempo pueden ir surgiendo las “red flags” (banderas rojas) que no conocías de tu novio. Responde este test y descubre si él es más tóxico que Chernóbil o nada que ver.

1 ¿Cómo reacciona cuando le dices que vas a salir con tus amigas?

a) Le da mucho gusto y te ayuda a elegir tu atuendo

b) No se ve muy contento que digamos, pero siempre me dice “pásala bien”

c) Te hace un interrogatorio más exhaustivo que el de una mamá y quiere que le estés contestando los mensajes en todo momento

2 Si cometes un error bobo, ¿cómo reacciona?

a) Se ríe contigo y siempre te ayuda a solucionarlo

b) Te mira con una ceja levantada, pero se ofrece a ayudar

c) Te recuerda cada error todas las veces posibles por los siglos de los siglos

3 Cuando elige una película para ver juntos, ¿qué sucede?

a) Siempre lo platicamos para escoger una que nos guste a los dos

b) Él escoge su película favorita, pero te deja elegir la próxima

c) La elección es suya y solo suya. De tantas veces que has visto “Rápido y furioso” ya hasta te sabes los diálogos

4 Cuando se trata de tus redes sociales, ¿cuál es la actitud de tu novio?

a) Le gusta ver tus fotos y te envía videos divertidos

b) Le da igual y de vez en cuando hace acto de presencia en tus comentarios

c) Llega a ser muy controlador y me cela hasta por darle “me gusta” a las fotos de Timothée Chalamet

5 Cuando se llega a generar una discusión, ¿cómo reacciona tu novio?

a) Siempre me escucha, dialogamos lo que nos causa conflicto y lo solucionamos entre los dos

b) Puede llegar a ser un poco hiriente, pero al final siempre lo solucionamos

c) Es súper difícil hablar con él y siempre me hace sentir que todo es mi culpa

6 ¿Celebra tus logros como si fueran los suyos?

a) ¡Sí! Siempre me apoya en todo y me impulsa a llegar más lejos

b) Me felicita, pero no le da mucha importancia

c) Siempre hay un “pero” y me explica cómo podría haberlo hecho mejor

7 Cuando se trata de los atuendos que escoges, ¿qué sucede?

a) Siempre me dice que me veo muy bonita y dice que le gusta mucho como me visto

b) No opina mucho de lo que uso, pero se nota cuando no le gusta algo que uso

c) Me ha hecho cambiarme varias

RESULTADOS

Si respondiste principalmente A

Un novio espectacular

¡Respira aliviada! Tu novio tiene de tóxico lo mismo que un cachorrito. Sigan trabajando en ese amor sano.

Si respondiste principalmente B

Sapo con cierto encanto

Tu novio tiene sus momentos, pero ¿quién no? Un poco de comunicación podría ser la solución a esos momentos tóxicos.

Si respondiste principalmente C

Mega “red flag” (bandera roja)

Ay amiga qué te digo, parece que tu príncipe de encantador no tiene ni un pelo. Creo que es momento de salir de ahí.

Con datos de tuenlinea.com