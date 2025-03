Disciplina y constancia. El fitness, un estilo de vida

El mundo del fitness no solo se trata de músculos y estética, sino de bienestar, disciplina y superación personal. En Cochabamba, Giovanni Rocha es una referencia en este estilo de vida, no solo como entrenador, sino como un ejemplo de transformación.

Rocha, quien alguna vez enfrentó el sobrepeso y problemas de autoestima, logró cambiar su vida a través del deporte y la alimentación saludable, por lo que su historia demuestra que el fitness es una filosofía que va más allá del gimnasio, si no que es una forma de vida que impacta cuerpo, mente y espíritu.

A lo largo de su carrera, fue competidor de fisiculturismo a nivel internacional y obtuvo títulos en competencias sudamericanas y mundiales. Además, realizó estudios en Argentina y otros países para profesionalizar su conocimiento sobre entrenamiento, nutrición y salud deportiva.

Actualmente, es entrenador de atletas de alto rendimiento, modelos y reinas de belleza, además de liderar la preparación física de las participantes del Miss Cochabamba. Su visión del fitness se enfoca en mejorar la calidad de vida de sus alumnos, ayudándolos a desarrollar disciplina, confianza y bienestar emocional.

En una entrevista con la Revista OH!, Giovanni Rocha comparte su trayectoria, su visión sobre el fitness y consejos para quienes desean adoptar un estilo de vida saludable.

- ¿Cómo te iniciaste en el mundo del fitness?

- Soy una persona apasionada por el fitness, pero no siempre tuve este estilo de vida. En mis años jóvenes enfrenté problemas de sobrepeso y autoestima. A los 28 años tomé la decisión de transformar mi vida, alejándome de hábitos poco saludables y adoptando la disciplina del entrenamiento y la alimentación balanceada. Ahora tengo 47.

Fui el primer alumno destacado de Premier Gym en Cochabamba y mi historia incluso fue publicada en Los Tiempos en un “antes y después” que marcó el inicio de mi carrera. Desde entonces, mi misión ha sido inspirar y guiar a otros a lograr su mejor versión.

- ¿Qué significa para ti el fitness y cómo defines un estilo de vida saludable?

- Mucha gente cree que el fitness se trata solo de músculos y un cuerpo perfecto, pero para mí es mucho más que eso. Es aprender a alimentarse bien, saber moverse correctamente, descansar adecuadamente y reflejar bienestar en todas las áreas de la vida. El fitness es un estilo de vida que influye en la manera en la que te ves, te sientes y en cómo interactúas con el mundo. No se trata de la perfección, sino de la constancia y el equilibrio. Busco transmitir eso a todas las personas que entreno, ayudándoles a mejorar su calidad de vida y la de su entorno.

- Has competido en fisiculturismo y entrenado a muchas personas. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en el deporte?

- He tenido la oportunidad de representar a Bolivia en diversas competencias, alcanzando el segundo lugar en un torneo internacional en México. He ganado múltiples títulos nacionales y sudamericanos, pero más allá de las medallas, mi mayor logro ha sido convertirme en un entrenador que inspira a otros. También viajé a Argentina y otros países para capacitarme en entrenamiento y nutrición, porque creo que el conocimiento y la experiencia deben ir de la mano.

- ¿Qué fue lo que te impulsó a cambiar tu vida y adoptar el fitness?

- Todos tenemos un punto de quiebre. En mi caso, fue darme cuenta de que mi estilo de vida estaba afectando a mi familia. El alcohol, la mala alimentación y los malos hábitos me estaban destruyendo. Un día decidí que si no tomaba control de mi vida, nadie lo haría por mí. Comencé a entrenar y a mejorar mi alimentación, y en seis meses logré bajar 26 kilos.

- La disciplina es clave en el fitness, pero muchas veces cuesta mantenerla. ¿Cómo se trabaja la constancia?

- La disciplina se construye con pequeños hábitos diarios. Yo siempre digo que de los 100 días que entreno, hay al menos un 60 por ciento en los que no tengo ganas de hacerlo, pero lo hago igual porque tengo un objetivo.

La clave está en fijarse metas, en levantarse cada día con un propósito pequeño o grande. La disciplina no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero una vez que la tienes, nada te detiene.

Además, es importante rodearse de personas que te impulsen y te inspiren. El entorno influye mucho en los resultados, tener un buen líder y aliado.

- Has trabajado con modelos y misses. ¿Cómo es la preparación física para certámenes de belleza?

- Es un trabajo muy detallado porque cada candidata tiene un cuerpo diferente y objetivos específicos. Ya llevo 18 años en esto y me destaca la paciencia como uno de mis valores más grandes. La preparación de las modelos y misses no solo incluye entrenamiento y alimentación, sino también postura, pasarela y seguridad en el escenario.

Me encantaría tener más tiempo para trabajar con ellas, porque el fitness no se trata de cambios rápidos, sino de sostenibilidad a largo plazo. He tenido la oportunidad de preparar a misses en distintos niveles y es una gran satisfacción ver cómo evolucionan física y mentalmente. Me gusta ver que una mujer se supere; la mujer es mucho más fuerte en la dieta, en la parte interna. Lo más difícil es la alimentación.

- Además del entrenamiento, ahora también practicas running. ¿Cómo fue esa transición?

- Después de muchos años en el fisiculturismo, quise probar algo nuevo. El running es un gran desafío para mí porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a la resistencia. Me ha costado, pero he logrado correr hasta 20 kilómetros y ahora mi meta es completar un maratón. Ese es mi objetivo además de impulsar mi marca personal.

- ¿Qué consejo le darías a quienes quieren empezar un estilo de vida saludable, pero no saben cómo?

- Primero, que se autoevalúen. No se trata solo de estética, sino de salud. Después del Covid-19, hemos visto la importancia de fortalecer nuestro cuerpo y sistema inmunológico. No se necesita un cambio drástico, basta con pequeños pasos como caminar más, evitar gaseosas y mejorar la alimentación. También es importante rodearse de personas que te apoyen y te motiven. Finalmente, tener una relación con Dios y agradecerle siempre.