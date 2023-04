Tiene sólo 11 años, es millonaria y piensa jubilarse a sus 15

Una niña de 11 años que ya embolsó millones vendiendo juguetes de su marca y accesorios se "jubilará" con su fortuna cuando cumpla 15 años. Pixie Curtis, la hija de la publicista Roxy Jacenko, ha ganado millones a través de su línea de accesorios Pixie's Bows y su gama de juguetes, Pixie's Fidgets.

La preadolescente puede disfrutar gastando su dinero en compras de cosméticos caros, artículos de moda de diseñador y velas de lujo, informa Daily Star. En un video, que se compartió en Instagram este domingo, se vio a Pixie mostrando a sus fanáticos de las redes sociales un vistazo de sus nuevas compras.

"Entonces, acabo de hacer mi compra del domingo... Les mostraré lo que tengo", dijo Pixie con una sonrisa radiante, en el video que obtuvo más de 500 me gusta.

Luego se vio a la joven sacando varios artículos de sus bolsos, que incluían un brillo voluminizador de labios de Too Faced por valor de U$S 27 y un bronceador Mecca Max por valor de U$S 19.

También derrochó en una fragancia Sol de Janeiro de U$S 61 y dos velas de lujo de Byredo, cada una con un costo deU$S107. Sin embargo, el artículo que más le emocionaba era un par de botas Ugg de U$S 125 que compró en la tienda de ropa deportiva de lujo Style Runner, indica Daily Star.

Gastadora compulsiva

Agregó: "Estoy súper emocionada con esto. Compré las mini Uggs en color castaño". El video provocó una mezcla de respuestas de sus seguidores, ya que algunas personas creen que la niña está demasiado "mimada" por su fortuna, dice Daily Star.

Un usuario escribió: "Demasiado mimada, es una niña, ¿por qué necesita maquillaje?". Otro comentó: "¿Ella necesita todo esto a su edad jajaja?". Sin embargo, un tercer espectador recurrió a los comentarios para defender a la adolescente, argumentando que puede hacer lo que le plazca con su propio dinero.

En 2021, la madre de Pixie, Roxy, reveló que su hija podrá jubilarse a los 15 años, ya que se estima que la joven recaudará la friolera de U$S 27 millones durante la próxima década, informa Daily Star.

En la entrevista conjunta para la revista Stella, Roxy le dijo a su hija: "No tendrás que preocuparte, puedes jubilarte a los 15 años de la forma en que vas".