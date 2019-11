Dos alcaldes buscan volver a sus cargos, pese a sus procesos

Dos alcaldes procesados por presuntos hechos de corrupción, José María Leyes —de Cercado— y Eduardo Mérida —de Quillacollo—, buscan volver a sus cargos en medio de la actual coyuntura que derivó en la salida del país del presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Tras la cesación de la detención preventiva por el caso Mochilas II, el alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, anticipó que gestiona su retorno a la silla edil, luego de que el 21 de abril fuera apartado como consecuencia del caso Mochilas I por la presunta compra irregular de mochilas por 12 millones de bolivianos.

Sin embargo, su retorno aún tiene varias trabas además de las legales, porque el Concejo Municipal, a través de la comisión de ética, le impuso una sanción de 60 días por responsabilidades administrativas en dos casos: Mochilas II y la entrega de vehículos y motos a la Policía.

Según las resoluciones municipales 8071 y 8074, que fueron emitidas en mayo de este año, Leyes fue sancionado con una suspensión de 30 días calendario del ejercicio del cargo de alcalde y sin goce de haberes por cada uno de los procesos.

Actualmente, Leyes cumple una detención domiciliaria con dos custodios, arraigo y la prohibición de contactarse con personas vinculadas al caso de Mochilas I.

En Mochilas II, el juez Anticorrupción Richard Rodríguez le otorgó libertad debido a que la defensa del imputado, Alberto Trigo, presentó un informe psicológico y psiquiátrico que determina que Leyes sufre de un trastorno depresivo mayor, ideas autolesivas y suicidas por su detención, por lo que recomendó que debe cambiar de ambiente.

El Alcalde, junto a otros exfuncionarios ediles, enfrenta varias denuncias de presunta corrupción como: Mochilas I, II, III, la compra irregular de cámaras de seguridad y motocicletas y vehículos para el Comando Departamental de la Policía.

La Fiscalía lo acusa en el caso Mochilas I por la comisión de presunto cinco delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conducta antieconómica.

Leyes se encontraba detenido desde el 21 de abril de 2018 por el caso Mochilas I. Desde el 30 de noviembre de 2018, estaba recluido en el penal de San Antonio por el caso Mochilas II. Esta semana, el juez anticorrupción Rodríguez le otorgó la posibilidad de defenderse en libertad. Se prevé que el 21 de noviembre apele la detención domiciliaria por Mochilas I, que derivó en su salida.

PERSEGUIDOS E INVESTIGACIÓN

Los alcaldes José María Leyes y Eduardo Mérida se declararon desde un inicio perseguidos políticos por ser alcaldes de oposición al MAS. Los dos son investigados por el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción y están a la espera de sus juicios.

Leyes es procesado por la compra direccionada de mochilas de 2016, 2017 y 2018; Mérida, por el presunto cobro de sobornos a empresas del desayuno escolar y tráfico de cargos.

ADVIERTEN CON RETORNO DE MÉRIDA PESE A PROCESOS; ÉSTE SOLICITARÁ AUDITORÍAS

REDACCIÓN CENTRAL

sede municipal de Quillacollo La sede municipal de Quillacollo. Alcaldía de Quillacollo

El expresidente del Comité Cívico de Quillacollo, Iván Herrera, indicó que el alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV) pretende volver a dirigir la Alcaldía aprovechando la actual coyuntura política tras la renuncia Evo Morales (MAS).

Por ello, planteó que Mérida y los concejales del MAS deben renunciar a sus cargos, porque están implicados en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, el alcalde suspendido rechazó las afirmaciones y sostuvo que seguirá todos los “pasos procesales” para afrontar las 15 querellas que tiene.

“Voy a pedir una auditoría jurídica porque lamentablemente he sido víctima de manoseo político. Esto me va a permitir demostrar que he sido víctima de persecución política del MAS”, manifestó.

Mérida cree que la salida de Morales permitirá que la justicia sea “independiente”.

A la fecha, la autoridad está con detención domiciliaria por el caso audios de corrupción II, que investiga el cobro de sobornos a empresas por la adjudicación de proyectos y la existencia de una red.

Además, Mérida tiene dos sentencias: una por el caso de falsificación de su libreta de servicio militar y otra por el despido injustificado de trabajadores.

Por su parte, el alcalde suplente Willy López (FPV) puntualizó que no renunciará al cargo e instó a la población a que le permitan seguir trabajando para dar estabilidad al municipio de Quillacollo.

Por otro lado, ayer se destapió la Alcaldía después de 10 días de paro por el conflicto poselectoral que derivó en la renuncia de Evo Morales el domingo.