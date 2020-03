Río Taquiña: peligra por abandono, mala gestión y corrupción

Los niños cuyas familias lo perdieron todo en el aluvión en Tiquipaya sólo saben que el 21 de febrero el río se entró a sus casas y les arrebató todo. Pero ¿qué pasó para que la cuenca Taquiña se convierta en una amenaza?

El desastre —el segundo en dos años— es una manifestación de la mala gestión y del deterioro del Tunari, además de 25 años de abandono de la cuenca y del tráfico de tierras en complicidad con autoridades y dirigentes, según el grupo de panelistas que participó en el conversatorio organizado por Los Tiempos sobre la crisis de Tiquipaya.

Otras causas fueron la invasión de la franja de seguridad, las obras que no se hicieron a tiempo, el predominio de lo político frente a lo técnico y, claro, la agonía de la serranía de Linkupata, desde donde bajan toneladas de rocas como impulsadas por un tobogán.

Ante la destrucción de dos aluviones en Tiquipaya, con nueve muertos si se incluye la riada de 2016, el consultor que ha estudiado por 20 años el Tunari José de la Fuente interpela: “Nada nos hace reaccionar, viene una tragedia cada dos años y ésta es mayor que la de 2018, aunque efectivamente con menos muertos, pero geológicamente es mayor. En 2018 podíamos darle un grado 5 y en 2020, un 8”.



Cordeco y Promic

El exgerente de Cordeco Guido Espinoza contó que, tras el aluvión de 2018, se hizo un recorrido por la cuenca, desde la avenida Ecológica hasta Linkupata. Vio que las obras civiles e hidráulicas que se dejaron desde 1995 habían resistido estos años.

“Más de 25 años de trabajo se mantuvo incólume con todas las deformaciones que sufrieron los defensivos, sin mantenimiento ni conservación (…) ahí está la causa del desastre actual”, explicó.

Recordó que la historia de Cochabamba siempre estuvo marcada por inundaciones terribles por el desborde del río Rocha, que recibe el caudal de 50 torrenteras de la cordillera del Tunari.

Dijo que en los años 50, ante la falta de una autoridad de cuencas, se resolvió avanzar en la creación de instancias como la Corporación de Desarrollo de Cochabamba (Cordeco) y luego el Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic) para que se encarguen del manejo de las cuencas de forma eminentemente técnica.

“El 95 se entregó el documento, que es el único que conozco hasta ahora, del estudio de las 39 cuencas que hizo el Promic con estudios de geomorfología, de suelos y cobertura vegetal”, comentó.

Como la mayoría, Espinoza ponderó la labor del Promic, que concluyó su ciclo en 2012 sin que el Servicio Departamental de Cuencas haya podido replicar sus logros, especialmente en el cuidado de la Taquiña.

La demógrafa y coordinadora del Centro de Planificación (Ceplag) de la UMSS Carmen Ledo expresó que la falta de una verdadera autoridad de cuencas con visión territorial hace que hoy en día haya gente asentada en las zonas de riesgo y viva “con vapor” a sufrir un desastre. Por ello, considera esencial que se retome el trabajo integral de las cuencas en el Tunari.

Suelos

La estabilización de suelos en el Tunari es clave para evitar deslaves. En este punto, los bosques de kewiña juegan un rol determinante, debido a dos especies que captan el agua, explicó la bióloga y docente investigadora de la UMSS Jennifer Cahill.

Sin embargo, la elaboración del plan de manejo del Parque Tunari con una guía para adecuar los asentamientos antiguos dio impulso a la perdida de la cobertura vegetal y a más construcciones encima del límite urbanizable, la cota 2.750.

En Linkupata, al norte de Tiquipaya donde se origina el deslave, crían camélidos y hacen quemas, porque los pobladores quieren que sus pastizales estén todo el tiempo en rebrote. En tanto, detrás de la cervecería, avanzan las construcciones, cultivos y caminos sin que la Alcaldía intervenga, según evidenció Cahill.

Los riesgos de un aluvión estaban a la vista tras el deslizamiento de 2018, debido a que la falla continúa y el material cae no sólo apoyándose a los extremos, sino que aumenta la profundidad.

“Es impresionante. Es una bomba de tiempo. Le dije a la Gobernación que debía hacer algo, es imposible que esas obras hayan podido contener, y eventualmente todo ese cerro se va a venir abajo”, alertó.

“Nadie hizo mantenimiento en 25 años”

Guido Espinoza- Exgerente de Cordeco

En el 76, como Cordeco, nos hicimos cargo de las torrenteras de Cochabamba y nació la urgencia de sistematizar los proyectos. Así, de torrenteras pasamos al manejo de cuencas y empezamos en Viloma (Sipe Sipe), era una torrentera terrible.

No había que hacer sólo investigación, sino aplicación inmediata. Se empezó con agroforestería y con los pobladores se trabajó con pala y picota. Se hicieron viveros en Viloma y Chimboco.

Luego, llegaron los gaviones y se creó el Promic, que tenía un carácter rigurosamente técnico. Se amplió el convenio con Cotesu y se hicieron estudios de 39 cuencas. Se tomó como referencia la Taquiña, porque ya la gente y el sindicato agrario, que eran sumamente belicosos, estaban en problemas con la cervecería por el agua; venían a Cordeco a pedir ayuda, porque sus tierras eran afectadas.

En el 95 se entregó el documento, que es el único que conozco, de las 39 cuencas. En 2018, luego del primer aluvión, inspeccione desde la av. Ecológica hasta Linkupata. He ido a revisar las obras que hicimos con Cordeco, porque seguían defendiendo.

Más de 25 años de trabajo se mantuvo incólume, con todas las deformaciones que sufrieron los defensivos, sin mantenimiento desde 1995. Ahí está la causa del desastre actual. Cuando hablé con la gente de Linkupata les conté lo que vi: rajaduras terribles y dije: Esto se cae. Consulté a los viejos sabios y dijeron: Esto cualquier rato se va a derrumbar.

“Las kewiñas sujetan mejor el suelo”

Jennifer Cahill- Bióloga - docente UMSS

El Parque Nacional Tunari se creó porque había la necesidad de hacer obras para proteger el recurso hídrico y para proteger a la ciudad de las inundaciones, pero no nació con un documento de justificación técnica. Y lo que hay que proteger es la genuina diversidad: los ecosistemas, la montaña.

Nos interesan los bosques nativos de kewiñas que están a 3 y 4 mil metros. Bolivia y Perú son los que comparten la mayor diversidad. En el Tunari se protegen dos especies “Polylepis uptu salvida” en la ladera sur y “Polylepis lanata” en el norte. Esta última está muy relacionada con los bofedales, constituyen un ecosistema muy importante.

Los bofedales son como esponjas de agua que luego intervienen en este ciclo hídrico. Bajan hacia la cuenca amazónica.

Estos bosques son muy importantes. Por estudios, se ha comparado qué tan buenas para la estabilización del suelo son los bosques de kewiña o las plantaciones de pino y eucalipto; las kewiñas, al ser naturalmente adaptadas, sujetan mejor el suelo.

A los que somos científicos, a veces, nos critican cuando vamos con nuestra humilde información, pero no somos la Alcaldía, no decidimos. Yo dije que eso ( mazamorra) se va a venir, la gente no debería estar, tienen que conversar con las comunidades, quieren caminos y ni a ellas les preocupa lo que pasa. Pero, lamentablemente, no somos escuchados.

“Todos los días construyen en el Parque Tunari”

Freddy Gonzales- Asambleísta departamental

Todos los días se hacen construcciones en el Parque Tunari. No estamos hablando sólo ya de la cota 2.750 (el límite urbanizable), sino de la 2.850 hacia arriba, en toda una zona de recarga acuífera, que hemos estado denunciando permanentemente que ya están construyendo viviendas ni siquiera humildes, sino prácticamente de lujo y hoteles.

Creo que uno de los errores institucionales muy graves que se ha cometido en el departamento durante la gestión del exgobernador Edmundo Novillo ha sido cerrar el Promic. Ha sido un tema realmente grande para Cochabamba, porque a partir de ahí ha decaído toda la atención de las cuencas.

¿Qué significó la creación del Servicio de Cuencas? Según mi investigación, gasta unos 5 millones de bolivianos en funcionamiento y sueldo, y su techo de inversión es de 8 millones. Entonces, no hay una relación con lo que podría significar esta instancia frente al trabajo que tiene.

Otro tema central es el incumplimiento a la ley. Hay ordenanzas desde 1996 y 2018 y, lamentablemente, la autoridad municipal no hace cumplir la normativa. Existe una falta de autoridad terrible, porque inclusive ponen como pretexto que ha habido presión de las OTB. Se ha perdido la autoridad sólo por el afán de hacer algún negocio o tráfico de tierras. Ahora, se está repitiendo esto con el río Tolavi y Angelamayu, donde el INRA está saneando.

“Hicieron abrir caminos para urbanizar”

Alicia Aguilar- Vecina Tika Khatu, Tiquipaya

Soy de la comunidad de Tika Khatu, Tiquipaya, que ha sido víctima por dos veces consecutivas de la riada. En 2018 fuimos sorprendidos por una riada tan violenta y tan fuerte que ha dañado tanto vidas humanas como bienes inmuebles, animales y a toda la comunidad. El daño ha sido desde la parte alta de Molle Molle, Juventud Chilimarca, Linde, Chiquicollo. Y, en 2020, el segundo aluvión ha impactado a más comunidades.

Es muy preocupante que las autoridades hayan hecho oídos sordos, no hayan informado con una alerta temprana del riesgo que corríamos.

Yo conocí que el Linkupata, serranía donde se origina el deslave, hicieron abrir caminos para poder urbanizar tierras que ya están saneadas por el INRA. Los fines de semana hay un trabajo hormiga, están plantando y construyendo. Tienen energía eléctrica y agua.

Antes, en el norte eran tierras agrícolas. Se tiene que ir hacia atrás en la investigación de responsables, desde el alcalde Lucio Villazón(fallecido). En 2003, la franja de seguridad del río Taquiña estaba vacía, pero en las gestiones de Evaristo Peñaloza, Saúl Cruz y Juan Carlos Angulo ( MAS) se han hecho loteamientos. No sé quiénes se han enriquecido con complicidad de dirigentes y comunarios. Aquí hay un incumplimiento de deberes. En zona agrícola se tiene que dejar 50 por cientode área verde. La corrupción es una anaconda que campea en Tiquipaya.

“Hemos fracasado en la gestión del área”

José de la fuente- Consultor de la Cooperación Sueca

Todos estos eventos tienen historia. No son cosas que suceden. Lo ocurrido en Tiquipaya se puede llamar crónica de un desastre anunciado hace décadas. Don Jorge Alejandro Ovando Sanz escribió en noviembre de 1958 un artículo que se llamaba “Paremos las torrenteras”. Ya entonces nos estaba advirtiendo de la gravedad, porque ese año hubo una tremenda inundación que llegó hasta a la av. América. A raíz de eso se va a crear el Parque Tunari el 62 y en 91 sale la última ley, la 1262, se fija la cota (2.750, el límite urbanizable).

Lo evidente es que los cochabambinos hemos fracasado en la gestión del área (Tunari). Eso debemos asumir para avanzar. No es un problema de cuencas; es un problema de gestión institucional y de política institucional respecto al área. Es evidente que desde el 62 ha habido varios modelos; ninguno funcionó. Pero más bien fueron las instituciones públicas las que empezaron a lotear el Tunari. Uno de los primeros que repartió tierras fue el Ministerio de Asuntos Campesinos, que era la institución rectora del área.

Todo el mundo se repartió tierras. Eso me parece fundamental, porque sino parece que es un desastre natural; es un desastre, pero gestionado por las instituciones por la enorme incapacidad de gestión y la corrupción. Es una especie de confabulación política institucional para liquidar el área, sin darse cuenta de que es una zona inestable.

“Nadie puede creer que nos hayamos subido al acuífero”

Carmen Ledo- Demógrafa y coordinadora Ceplag-UMSS

Hemos sido abandonados como Cochabamba. Más allá de culpables o no culpables, son los indicadores que nos han mostrado que hemos caído económicamente, ambientalmente, socialmente. Es un abandono tras abandono y para colapsarlo todo, absolutamente, estamos contaminados en aire, agua y suelo.

Se quiere culpar a la población y, en esta situación, ya se hizo estudios para pensar en un crecimiento inteligente: en las 18 mil hectáreas sobre las que estaba la huella urbana podían caber 3 millones de personas con 160 habitantes por hectárea, sin afectar los acuíferos en el Tunari.

El Tunari, una zona de recarga de acuíferos, tendría que haber sido cuidada independientemente de lo que haya sucedido. Creo que como responsabilidad humano, porque sabemos lo que va a acontecer, es urgente tomar decisiones ya. Yo creo que el asentamiento o reasentamiento es una tarea urgente, porque no puede ser que viva con pavor.

Nadie puede creer que nosotros nos hayamos subido sobre nuestro acuífero, nadie cree que esta ciudad jardín esté siendo liquidada. Viendo que ya se ha provocado daño, no podemos permitir que la gente viva en situación de riesgo.

Deberíamos pensar en una autoridad de cuencas de verdad, que pueda llevar adelante un plan de ordenamiento territorial con visión de cuencas. No hay otra.