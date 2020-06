Protestan en el Solomon Klein por ítems y equipos de protección contra Covid-19

Más 30 médicos y trabajadores en salud del Hospital Solomon Klein de Sacaba y principal centro de atención de Covid-19 del departamento protestan por la dotación de ítems, equipos de protección y mejores condiciones de trabajo.

Los trabajadores en salud salieron a protestar la mañana de este martes y mostraron los trajes de bioseguridad que la Alcaldía de Sacaba les dotó para la lucha contra la pandemia: un mameluco u overol para dos meses. Barbijos simples y

Al grito de: “Ítems, ítems…” y con pancartas el personal del Hospital Solomon Klein exigió a la alcaldesa de Sacaba, Lizeth Morales, la entrega de ítems, debido a que los contratos de tres meses de gran parte vence este 30 de junio y se les anunció que se emitirá una nueva convocatoria, por lo que, los cargos quedarán vacantes y se recargará el trabajo de los trabajadores con ítems.

Los trabajadores cuestionan que en plena pandemia prime la inestabilidad laboral para el personal de salud del principal centro de atención de pacientes Covid-19 del departamento, incluso hay enfermeras que llevan tres años con contratos eventuales.

“Al menos un tercio del personal no tiene estabilidad laboral. Los contratan cada tres meses como consultores en línea por tres meses, no tienen seguro de salud, no tienen aguinaldo, no tienen ningún beneficio social, no tienen vacaciones y este personal de salud”, denunció la asambleísta departamental, Lizeth Beramendi.

La asambleísta Lizeth Beramendi se hace presente en el hospital Solomon Klein, apoyando la protesta de los trabajadores, quienes piden estabilidad laboral y mejores condiciones para su trabajo.







Entre los afectados con la inestabilidad laboral están: enfermeras, bioquímicos, radiólogos y personal de limpieza que está en primera línea atendiendo casos de Covid-19.

De muchos termina hoy día su contrato. Les han dicho que lanzarán una nueva convocatoria y sus cargos quedan vacíos. “Y se crea mayor crisis en el hospital que atiende Covid-19 y ni la Alcaldía, ni la Gobernación ni el Ministerio de Trabajo se han ocupado de brindarles estabilidad y seguridad laboral”, cuestionó Beramendi.

Con la culminación de 30 ítems, el Hospital Solomon Klein se queda sin más de 60 trabajadores de un staff de 280, debido a 32 están con baja médica por contagios de Covid-19 en el desempeño de su trabajo.