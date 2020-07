Médicos online, primera y a veces última voz de un paciente Covid-19

Los Médicos Covid Online Cochabamba pasaron de recibir sólo 20 llamadas al día al inicio de la pandemia a atender más de 500 en pleno ascenso de la enfermedad.

Son la primera voz y muchas veces el único apoyo que tienen los pacientes que de repente se ven entre la vida y la muerte sin encontrar un espacio en un hospital.

Médicos online son la plataforma de atención vía telefónica o WhatsApp más estructurada. Se conformó hace más de cinco meses, luego de la crisis poselectoral.

Se creó “para contener la llegada de pacientes con Covid-19 a los hospitales y evitar que colapsen, porque sabíamos lo que se venía”, afirmó uno de los médicos voluntario e integrante, Carlos Brockman.

Al principio de la pandemia, en marzo, la labor se enfocó en orientar sobre la Covid-19 y apaciguar el miedo.

“Hay muchas llamadas así: Tengo un familiar que ha fallecido por Covid-19, tengo dolor de cabeza o he tenido contacto con alguien que ha dado positivo: Qué hago”, explicó Brockman.

Entonces, “lo orientamos, primero, para que no le dé miedo; luego, se le da un tratamiento básico, porque en realidad es un resfrío fuerte”.

Cuatro meses después de los primeros casos de Covid-19 y con más de 300 muertes, el motivo de las consultas cambiaron.

Las personas ya no sólo tienen miedo, sino que requieren de un tratamiento, incluso, oxígeno o terapia intensiva (ver infografía).

No hay espacio

Un ejemplo de la falta de espacio en los hospitales son la Caja Nacional de Salud y el hospital Solomon Klein. Al comienzo de los contagios el primero tenía 20 camas para casos de Covid-19; pero al entrar a la peor etapa, en junio, todas sus salas ya estaban ocupadas. En el segundo, si un día tiene a las 8:00 tres camas de terapia intensiva para las 8:30 ya no.

Los médicos online constatan también las carencias y dificultades que enfrenta el personal de salud en la lucha contra la pandemia, porque escuchan a sus colegas sobre lo duro que es su trabajo.

Los que están en primera línea se protegen hasta con plásticos ante la falta de trajes de bioseguridad y sus lentes se empañan por las largas jornadas que cumplen.

Críticos

En la peor fase de la pandemia, la mayoría de las consultas online son de pacientes que se encontraron con puertas cerradas en los hospitales públicos y clínicas privadas.

Desde fines de junio se comenzó a registrar presentar pacientes realmente críticos.

“No han podido recibir atención médica y han tenido que volver a sus casas a pedir ayuda. Estamos con muchos pacientes que lamentablemente han fallecido en sus domicilios sin recibir una atención adecuada”, remarcó la médico e integrante de Covid Online, Vania Peñarrieta.

Explicó que el desborde de los hospitales ha puesto a las familias en zozobra.

“Hemos pasado de un diálogo en el que el paciente decía: Tengo miedo a por favor un número de una clínica, por favor número de oxígeno, por favor qué hago con un paciente fallecido en domicilio”.

Como no hay camas con oxígeno en ningún lado: “No importa que el paciente tenga o no dinero, tenga o no seguro médico. Muchos han muerto en emergencia del seguro”.

500 llamadas al día en online



Los voluntarios de Médicos Covid Online Cochabamba atienden las 24 horas, según a grupos por edades.

PROPUESTAS Y EL ROL DE LAS AUTORIDADES

Entre las propuestas para mejorar la prevención está incidir más en la educación con el autocuidado. Se debe insistir con el lavado frecuente de manos, uso del barbijo y distanciamiento físico. También, contar con centros de aislamiento, que tengan médicos, oxígeno y medicamentos.

“Para que la salud funcione, primero, hay que tener condiciones, porque aunque se tengan 80 terapias intensivas, sino hay personal, no sirven”, dijo.

Los médicos online remarcan que es necesario que las autoridades tomen las decisiones correctas.

EL PERSONAL DE SALUD “NECESITA SER BIEN PROTEGIDO” Y LOS HOSPITALES, OXIGENO

REDACCION CENTRAL

La protección del personal de salud es fundamental para encarar la pandemia. A medida que los contagios de coronavirus se incrementaron los médicos se fueron enfermando.

“Nuestros propios colegas nos contaban el desastre que estaba ocurriendo en las salas de internación y en las terapias intensivas. Estaban desprovistos de medicamentos de terapia intensiva. Empezamos a ver como los médicos comenzaron a enfermarse, complicarse y a morirse”, lamentó la médico Vania Peñarrieta.

Por eso, “lo fundamental es el personal de salud. No puede ser que haya enfermeras trabajando sin cobrar sueldo; los médicos están renunciando, porque es insostenible atender con pocos insumos”, dijo.

Una vez que Cochabamba ingresó a una nueva fase de la pandemia ya no requiere un centro de aislamiento como el campo ferial, donde sólo hay camas. Tampoco como las del hospital del Norte.

Las médicos y voluntarias, Daniela Iriarte y Andrea Badani, explicaron que los casos de Covid-19 ya son críticos.

“En el hospital del Norte no hay camas con oxígeno, lo que se necesita son camas de terapia intermedia, intensiva, oxígeno, porque la gente se está muriendo por eso. Y es gente joven, de 20 a 50 años”, exhortó Badani.

“De hecho sabíamos que terapia intensiva no se iba a encontrar, el mayor miedo era que los pacientes no puedan ser valorados y es lo que ha pasado”, enfatizó Iriarte.