Vecinos rechazan nuevo trazo de línea amarilla

Los vecinos organizados de algunas OTB próximas al río Rocha rechazaron ayer la propuesta que presentó el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) para que la línea amarilla del tranvía o tren metropolitano pase por el entorno del afluente, como una de las alternativas para este trazo.



Una de las representantes, María Quiroga, señaló que la UTF debe mostrar el diseño final que tiene de este tramo, además que el Ministerio de Obras Públicas debe exponer el resultado de la auditoría que se comprometió hacer al proyecto.



“Nosotros no estamos en contra del tren, pero no vamos a permitir que se entren al río. Son ya nueve trazos, pero siguen entrando al río Rocha. Que busquen otra alternativa que no sea por este lado”, dijo Quiroga.



El presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme), Gonzalo Maldonado, indicó que “por razones políticas o campaña quieren llegar a la avenida Circunvalación y recorrer por Pacata hasta llegar a Sacaba”, pero “porque hacer el tren y no llevar agua a las viviendas de más de 300 mil habitantes de la zona sur”, refutó.



El anuncio de ampliación de la línea amarilla la hicieron el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y el coordinador de la UTF, Limbert Illanes. Además, indicaron que el proyecto estaba en etapa de socialización para evitar malestar en la población de esos sectores.



El avance de obra de este trazo es del 21 por ciento, pero puede variar debido a la ampliación que se hizo hasta Sacaba. El proyecto tiene una inversión de 447 millones de dólares que son financiados por el Estado.