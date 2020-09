Medio Ambiente inspecciona corredor Quintanilla y exige reponer 250 plantines

Ante el riesgo de que 40 árboles sean afectados en la segunda fase del corredor Quintanilla, la Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía inspeccionó esta mañana las obras junto a vecinos de la OTB Bajo Aranjuez y el colectivo No a la Tala de Árboles.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, fue enfático al señalar que la empresa Imesapi-POC debe remediar primero el impacto ambiental de la primera fase y luego presentar su ficha ambiental para evaluar qué pasará con los árboles de la avenida Uyuni en la segunda etapa de la obra.

La empresa Imesapi-POC no estuvo presente en la inspección, pero Medio Ambiente anunció que le solicitará la ficha ambiental del rediseño de la segunda fase del corredor que le fue otorgado por la Gobernación de Cochabamba.

“La ficha ambiental especifica qué árboles van hacer afectados, trasplantados y se tiene que cumplir; pero, lo más importante es que la primera fase ya ha concluido y tienen que colocar 250 plantines y tienen que hacerlo antes de que inicie la segunda fase”, declaró Gutiérrez.

Un representante de los vecinos de la OTB Bajo Aranjuez, Carol Richter, manifestó: “Vamos a pelear hasta el último momento para que no se corte ni un árbol, no 40 ni 41. No creemos que el Estado pueda dar permiso para cortar 40 árboles de más de 50 años, creemos que ir contra natura”.

En tanto, la representante del colectivo No a la Tala de Árboles, Darling Camacho, dijo:“No creemos en trasplantes truchos”.

La activista explicó que en la primera fase del corredor, de la rotonda Quintanilla a la avenida del Ejército, “se ha quitado un espacio verde, se han talado árboles en la Quintanilla, luego sacaron los jacarandás frente al cine Center, después, cambiaron su diseño y talaron cerca de 20 jacarandás en la avenida del Ejército. Dijeron que iban hacer un trasplante y lo hicieron en el río: todos murieron, sus cadáveres están en el río. A parte no cumplieron con la mitigación ambiental por cada árbol talado 10 plantines” .