Diálogo con K’ara K’ara se rompe y Colina rechaza nuevo botadero

El plan de la Alcaldía de Cochabamba para contar con un nuevo relleno sanitario contratando al consorcio GEES se complica tras el fracaso del diálogo con los pobladores de K’ara K’ara y un amparo planteado por Colina, actual concesionaria del vertedero.



Sin embargo, el Ejecutivo aún espera que GEES envíe toda la documentación a la Dirección de Contrataciones para remitirla al Concejo para que el contrato sea avalado.



El diálogo con los pobladores de K’ara K’ara se rompió debido a que el municipio no cumplió con los acuerdos suscritos hace un mes entre el comité de bloqueos de la zona; la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria; el alcalde José María Leyes; el representante de la defensoría del Pueblo, Nelson Cox, y la directiva del Concejo Municipal.



Los acuerdos tienen varios puntos, entre ellos, que el Concejo debía revisar la carpeta de adjudicación hasta el 18 de septiembre y elevarla al pleno para su aprobación.



La Gobernación debía agilizar la entrega de la ficha ambiental. Y el Concejo Municipal y el Ejecutivo se comprometieron a trabajar y aprobar la ley municipal para que se garantice la continuidad del cierre técnico de K’ara K’ara.



“El martes se han roto todas las mesas de trabajo y el diálogo que había; vamos a convocar a un ampliado en la cual vamos a determinar las acciones que tomaremos. El Alcalde ha venido a comprometerse y queremos que cumpla”, dijo un dirigente del comité de bloqueos de K’ara K’ara, David Taquichiri.



La contratación de GEES fue una condición para levantar el bloqueo de septiembre.



La notificación con la resolución de adjudicación la dio conocer el Alcalde el pasado 8 de septiembre en presencia del representante legal de la firma GEES, Clover Paz.



Luego, en varias oportunidades, tanto Leyes como su asesor, Álex Contreras, señalaron plazos para enviar la documentación al Concejo, pero no cumplieron.



Asimismo, el representante de GEES Energía Limpia y Asociados señaló que terminó de enviar la documentación el lunes 28 de septiembre, pero no fue así.



La adjudicación de este proyecto es cuestionada porque el alcalde José María Leyes pretende concretar en la recta final de su gestión una contratación para los próximos 20 años con GEES, que según registro de Fundempresa se consolidó en 2018. Además, porque la adjudicación se hizo sin licitación y con seis empresas invitadas para contratación directa.



La concesión se realizaría por 188 bolivianos por tonelada de basura tratada, que le pagará el municipio al consorcio por los siguientes 20 años. En tanto, la inversión del consorcio es de alrededor de 294 millones de bolivianos.





La mancomunidad de K’ara K’ara se reunirá en un ampliado para definir nuevas medidas de presión.

Colina presentó amparo, pero Leyes asegura que no hay más impedimentos

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, señaló que la empresa Colina, que administra actualmente el botadero de K’ara K’ara, presentó un amparo constitucional en contra del proceso de contratación con el consorcio GEES Energía Limpia y Asociados.



“La empresa Colina presentó un recurso de amparo constitucional en contra del nuevo proceso de contratación, lo que pedía es que se anule el proceso de contratación, pero, además, que se le garantice la exclusividad de la basura y que no se haga ningún proceso hasta 2024, que es el tiempo de duración de contrato”, dijo Leyes.



Añadió: “Nosotros presentamos la defensa y la sala constitucional rechazó el petitorio, aclarando que la Alcaldía de Cochabamba tiene la facultad de hacer la contratación de un nuevo relleno (sanitario), con esto no existe ningún impedimento”.



Además, señaló que hasta este viernes se podría llevar la carpeta que “está en revisión” en la Dirección de Contrataciones, hasta el Concejo para su posible aprobación y posterior firma de contrato.



De acuerdo con el convenio con los pobladores, el contrato debía enviarse hasta el 18 de septiembre para revisar temas como la experiencia de 10 años de GEES.



Asimismo, advirtió que “hay personas que están evitando que Cochabamba tenga un nuevo relleno y que están tocando puertas de algunos concejales para estos se opongan”.