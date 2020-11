Alcaldesa apunta a dirigentes y concejales por las agresiones

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia (MAS), indicó ayer que detrás de las agresiones psicológicas y el maltrato que sufrió están dirigentes y concejales que buscan tomar el control del municipio y pidió garantías para ella y sus hijos debido a que algunas personas continúan amenazando con quemar su casa.

“Yo diría a los compañeros concejales que digan por qué no han dicho de más antes: ‘Yo quiero ser alcalde’. Entonces, eso me preocupa, pero este cargo es prestado, ellas también son mujeres, me da pena, rabia e impotencia. Sé quiénes están tras de lo que me han hecho hacer”, aseveró.

Heredia comentó que entre los instigadores están dirigentes conocidos que el año pasado intentaron presionarla para que firme su renuncia.

“Detrás de esto hay incitadores. Creo que más después se va a esclarecer eso. Ese día me tenían que matar, sí o sí el miércoles, por eso estaban contando que llegue las 10 de la mañana por hora, a cada rato decían falta cinco minutos, dos minutos”, puntualizó.

Respecto a su situación como autoridad edil, aseveró que tomará una decisión después de salir del hospital en el que permanece internada.

“No he hecho nada malo. Voy a pensar qué acciones voy a tomar; ahora no puedo decir qué haré, pero tiene que respetarse. Con una amenaza de muerte no nos puede hacer retroceder nadie, es político esto”, remarcó.

La Alcaldesa agregó que, por la presión y el miedo, no reclamó por la humillación que sufría y advirtió que se están cometiendo errores en la contratación.

La presidenta del Concejo, Susana Coca, negó que los legisladores hayan incurrido en acoso político y reiteró que su labor es fiscalizar aunque esto incomode.