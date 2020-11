Turba maltrata a alcaldesa de Sipe Sipe, digita contratación y rebasa a la Policía

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia (MAS), fue rescatada ayer luego de ser retenida por más de 24 horas en la carretera a occidente y maltratada por una turba de padres que exigía la firma de un contrato para la dotación de canastas solidarias con fondos del desayuno escolar.



Una multitud rodeó a la munícipe para acelerar la contratación de dos empresas para la adquisición de arroz, azúcar y aceite que se otorgará a 15 mil estudiantes.



Heredia se descompensó en dos oportunidades y tuvo que ser asistida por un médico particular, debido a que los manifestantes impidieron que los bomberos y la Policía la trasladen a un hospital.



“Toda la noche estuve con ropa mojada, no pude tomar desayuno ni comer una sopa, porque ellos han dicho que así debe ser. Necesito ir al hospital porque estoy mal del corazón”, dijo la Alcaldesa.



La autoridad edil fue conectada a un tanque de oxígeno y obligada a recibir atención médica en el suelo.



Aseveró que la firma de la resolución del contrato con las empresas demoró debido a que los padres no estaban de acuerdo con uno de los proponentes que ganó y se coordinó para contratar a la planteada por los bloqueadores.



La asesora legal de la Alcaldía, Roxana Bascopé, informó que la empresa unipersonal representada por Bania Antezana y el Servicio de Transporte y Logística Suabar se adjudicó la contratación por la emergencia de la pandemia de Covid-19 .



Subrayó que la resolución que firmó la Alcaldesa es para iniciar el proceso de contratación y que la distribución debe realizarse de acuerdo al cronograma.



Pese a esta explicación, la multitud no se conformó con el resultado porque la representante de la empresa no garantizó la entrega de los productos hasta que se firme el contrato y por la cantidad de requisitos que le pidieron.



En medio de insultos, empujones y resguardada por policías, fue evacuada ayer a las 16:a un domicilio particular porque la turba no dejó que la lleven a la ambulancia.



Después de varias horas, al fin se logró trasladarla anoche un centro de salud donde se recupera, luego de una recaída, debido a que estuvo enferma de Covid-19 y tiene problemas para respirar.



Una testigo de Mujeres de Fuego contó: “Nos hemos entrado a la casa, estamos en un cuarto debajo de las camas, porque entraron a revisar”.



Explicó que, cuando escapaban, “nos han puesto troncos en el camino; la Policía ha sido rebasada prácticamente por toda esta gente. En este momento seguimos esperando que puedan despejar para poder salir. Ella está todavía un poco delicada, ha tenido una pequeña recaída aquí y no está pudiendo respirar bien”.



Durante toda la jornada, la Policía se limitó a resguardar a la Alcaldesa y los efectivos soportaron empujones e insultos sin poder intervenir debido a que no existía una orden.



Luego de socializar con sus bases los avances, dirigentes de los padres declararon un cuarto intermedio en el bloqueo para disminuir la tensión con los choferes del transporte pesado que se encontraban varados.

6 millones de bolivianos



Es el monto que se invertirá en la dotación de la canasta estudiantil. Padres cuestionan retraso en la entrega.

Naciones Unidas condena violencia; periodistas también fueron agredidos

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reprobó los hechos de violencia en Sipe Sipe



“La Misión reprueba los actos de violencia en Montero y Sipe Sipe y llama a encauzar de manera pacífica e institucional los desacuerdos políticos”, cita un mensaje de Twitter .



La Misión pidió respeto a la prensa y condenó todo acto de violencia política ejercida en contra las mujeres.



Ayer, trabajadores de diferentes medios de comunicación fueron agredidos por la turba que maltrató a la alcaldesa María Heredia.



Algunos manifestantes intentaron arrebatar cámaras y tapar las imágenes que los periodistas registraban con celulares y descalificaron su trabajo con términos como “prensa vendida”.



El momento más tenso se registró cuando la turba cercó el domicilio particular donde se trasladó a la Alcaldesa tras la firma de una resolución para solucionar el conflicto debido a que varias personas comenzaron a lanzar piedras contra periodistas y camarógrafos.



La Policía no pudo frenar a la multitud por lo que los periodistas optaron por alejarse para resguardarse.



La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) expresó su indignación por los hechos de violencia contra la alcaldesa. El conflicto comenzó hace dos meses y la carretera se bloqueó tres veces la vía a occidente.

Opiniones

"Se puso en riesgo a la Alcaldesa por la intransigencia de personas que quieren digitar un proceso de licitación pública".

Nelson Cox - Delegado defensorial

"Esperamos que se habilite plenamente la carretera. Hay algunas personas que quieren seguir bloqueando por falta de información".

Javier Mendoza - Comandante Policía