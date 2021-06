Hallan “cementerio” de tubos de la gestión de Castellanos

La Alcaldía de Cochabamba halló ayer un “cementerio” de tuberías en un depósito de El Paso que quedaron totalmente inservibles por haber estado por más de siete años expuestas a la intemperie.



El secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz, señaló que son más de 7 mil tubos que fueron depositados en la planta de asfalto que podían haber servido para renovar la red de desagüe pluvial, por lo que se pedirá una auditoría.



“El objetivo de este tipo de denuncias es que Cochabamba sepa la clase de autoridades que tuvo en el pasado, si bien sabemos que son 16 años perdidos en la región con este tipo de evidencias lo terminamos de comprobar”, dijo.



El director de Bienes Municipales, Milton Rojas, informó que los tubos ya no pueden ser utilizados porque no fueron guardados adecuadamente durante siete años.



Según el informe No. 0648/18 enviado al Concejo Municipal en 2018, esta tubería fue adquirida en la gestión de Edwin Castellanos (MAS).



La compra contaría con el aval de “William Pacheco Luna, en su condición de jefe del Departamento Desagües Pluviales y Saneamiento”, y actualmente es gerente de la Unidad Municipal de Mantenimiento (Ummpre - Proman). Además de Sergio Rodríguez, en su condición de oficial mayor de Infraestructura, y otros cuatro exfuncionarios para el proyecto “Construcción y Renovación Red Desagüe Pluvial Casco Viejo”.



El mismo informe establece que existe un daño económico de 3,7 millones de bolivianos.



Al respecto, el exconcejal Edwin Jiménez señaló que en la pasada gestión (2015-2021) se pidieron informes, además que se inició un proceso penal en contra de algunos exfuncionarios que viabilizaron la compra de esa tubería en 2013 y 2014.

Más irregularidades



Las últimas semanas, el Secretario de Finanzas y otros funcionarios revelaron la compra exagerada materiales y medicamentos por encima de los 77 millones de bolivianos.



Dentro de estas compras están medicamentos por más de 70 millones de bolivianos, pintura, focos Led, cables y otros por más de 3 millones de bolivianos, además de trofeos por 1,2 millones de bolivianos y la tubería por 3,7 millones de bolivianos.



Al respecto, profesionales con experiencia en administración pública señalaron que la auditoría que pretende impulsar la Alcaldía debe indagar el precio real de los artículos adquiridos “porque puede haber sobreprecio” y también es probable que se hayan adjudicado por afinidad a las empresas.

Harán auditorías de las compras



La Alcaldía auditará las compras exageradas de medicamentos por 70 millones de bolivianos. También de la tubería PVC para sistema pluvial por 3,7 millones de bolivianos, además de las pinturas y otros por 3 millones de bolivianos.

A ello se suman la infinidad de trofeos e indumentaria deportiva por 1,2 millones de bolivianos, informó el secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz.

Esta auditoría buscará hallar responsabilidad administrativa. Durante el proceso no se podrán usar estos insumos. Mientras no se tengan los resultados de la investigación, el personal de la Alcaldía se limitará a denunciar los hechos sin dar nombres.