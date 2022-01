Alcalde inspecciona Hospital del Norte: “Estamos colapsados”

El alcalde Manfred Reyes Villa informó que el Hospital del Norte está “totalmente colapsado” con pacientes graves con Covid-19 y por la falta de personal especializado para la atención de pacientes críticos por la carencia de ítems de la Aisem del Ministerio de Salud, según una inspección realizada este jueves.

“Emergencias está completamente llena con 10 pacientes y la mayor parte que llega al hospital está en un estado crítico; no es que está comenzando el Covid-19 o con síntomas. La mayor parte necesita terapia intensiva y ya no tenemos espacio, porque no hay médicos”, declaró.

Dijo que de las 10 UTI, cuatro no funcionan por falta de personal. La situación es similar en el Hospital del Sur, donde dos camas no se usan.

“No podemos seguir esperando los contratos Aisem, tenemos que contratar cinco equipos (20 profesionales) para cubrir dos turnos”, anunció.

Al inicio de la semana, el director del Sedes informó que se había renovado 126 ítems de especialistas en UTI de la Aisemen para tres hospitales, pero, aún no llegan a los hospitales municipales.