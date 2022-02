Gallinate buscará retomar funciones y desvirtuar riesgos

Tras salir de la cárcel de San Pablo de Quillacollo, el alcalde titular de Colcapirhua, Nelson Gallinate, anunció ayer que solicitará en próximas semanas retomar funciones en la Alcaldía.



Además, mencionó que se enfocará en desvirtuar los riesgos de “fuga y obstaculización” en el proceso que se sigue en su contra por un presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno.



La autoridad edil abandonó el penal después de que el vocal de la Sala Penal Nº4 del Tribunal Departamental de Justicia resolvió detención domiciliaria y el pago de una fianza de 150 mil bolivianos en una audiencia de medidas cautelares, informó el abogado del munícipe, Milton Soto.



Comentó que en la audiencia incluso el “tribunal de alzada” observó que la detención preventiva otorgada el 5 de febrero por un juez de Colcapirhua sería desproporcionada, porque no existiría un “daño económico grave” al Estado, como la Fiscalía planteó en la imputación.



“Todas las medidas se han dispuesto en previsión de la Ley Nº 1173 y la 1390 que ya regula el tema del daño patrimonial y el grave daño al Estado, se ha tasado esa situación y se hizo una ponderación a través de la autoridad jurisdiccional que ha concedido la apelación en favor de tres imputados, entre ellos, el Alcalde”, remarcó.



Vecinos y familiares de Gallinate se trasladaron hasta la cárcel para celebrar la liberación de la autoridad, quien al salir del recinto penitenciario dijo que luchará para que se respete en voto de 2021 de la población colcapirhueña.



El Alcalde titular fue recibido en el mercado central de Colcapirhua por sus seguidores, algunos concejales y la autoridad suplente del municipio con guirnaldas y abrazos, posteriormente se trasladó caminando a su domicilio particular.



Sobre su situación al interior de Comunidad Ciudadana (CC), agrupación política con la ganó las elecciones municipales, Gallinate dijo que respeta el criterio de la bancada, pero no lo comparte.



“Un concejal de nuestra propia línea nos ha traicionado, he recibido un cuchillazo por la espalda”, acotó en referencia al legislador Néstor Arellano.



Ratificó que no existe sobreprecio en la adquisición de pruebas.



Por su parte, la alcaldesa suplente, Nelly Mayta, puntualizó que confía en que el titular retornará al cargo, motivo por lo que no hizo cambios en el gabinete aún.