Arbieto se declara en emergencia y denuncia avasallamiento de Cercado

Los vecinos del Distrito 4 de Arbieto determinaron ayer declararse en estado emergencia y denunciaron que el municipio de Cercado incurre en un presunto avasallamientos al ejecutar obras en dos barrios de su jurisdicción.



El presidente del Control Social del Distrito 4, José Claure, informó que, el pasado fin de semana, un grupo de personas de Cercado agredió a los comunarios de la OTB Santa Rosa de Lima de Arbieto, puesto que rechazaron el ingreso del alcalde Manfred Reyes Villa para que entregue un empedrado en la zona.



“Tenemos pruebas de las agresiones, el miércoles vamos a dar una conferencia para informar las determinaciones que hemos tomado. No descartamos un bloqueo indefinido, pero previo a ello vamos a dar un plazo para que las autoridades competentes atiendan nuestro pliego petitorio”, mencionó.



La anterior semana dirigentes de las comunidades de Santa Rosa de Lima y San Salvador anunciaron la posibilidad de bloquear la carretera principal hacia el valle alto para demandar que Cercado no ingrese más al sector a realizar trabajos. Sin embargo, la medida de presión no pudo concretarse aún, porque el domingo se registraron enfrentamientos en el sector. Por esta razón, se programó una reunión de emergencia para analizar el tema.



El informe policial señala que el domingo dos grupos de persona se enfrentaron con piedras, palos y petardos por la llegada de Reyes Villa para inaugurar una obra en el sector. Esta situación obligó a movilizar una contingente de efectivos para rescatar a cuatro personas que habrían sido tomadas como rehenes por comunarios que “decían pertenecer a Cercado”.



Del encuentro de ayer participaron el alcalde de Arbieto Crispín Chiri, concejales y dirigentes de diferentes barrios del Distrito 4.