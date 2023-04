Esterilizan a 70 mascotas en la zona de K’ara K’ara

La Unidad de Zoonosis, dependiente de la Alcaldía de Cochabamba, esterilizó ayer a 70 mascotas, entre perros y gatos, en la OTB Paltha Orko, en K’ara K’ara, al sur de la ciudad.

Se trata de una campaña que se replicará en unas 20 OTB de la zona de K’ara K’ara, donde se identificó la sobrepoblación de perros y gatos, informó el jefe de Zoonosis, Diego Prudencio.

Señaló que las esterilizaciones se realizarán de manera permanente, en coordinación con las organizaciones vecinales e instituciones de defensa de animales. “Estamos con una actividad sectorial y será la primera de muchas”, aseguró.

Del total de animales operados, entre 15 a 20 son callejeros. “No hay quién pague o se haga cargo de los perros o gatos sin dueños y Zoonosis tiene la facultad de operarlos, pero solicitamos hogares temporales para estos animales”, dijo.

Mencionó la importancia de contar con un ambiente adecuado, como la subalcaldía de Tamborada, para realizar estas intervenciones.

A lo largo de la semana, continuarán recabando los formularios de solicitud que tiene un costo de 18 bolivianos.

Los propietarios de mascotas deben presentar la fotocopia de su carnet de identidad, de la factura de luz o agua y de la cartilla de vacunación antirrábica.

Entre las recomendaciones para los animales a ser esterilizados están ser mayores a seis meses, no tener enfermedad de base, no deben estar en celo (hembras) o en gestación, no deben estar recibiendo medicina y el ayuno de ocho horas antes de la cirugía.