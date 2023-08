Por muerte de peces y nuevo estudio, piden controlar toda La Angostura

Después del hallazgo de peces muertos, plantinchos, en la represa de La Angostura desde julio por una combinación de factores, las asociaciones náuticas y turísticas piden que la Gobernación, como autoridad ambiental, amplíe los controles y restricciones al entono de la laguna de 17 kilómetros.

Una de las representantes de los restaurantes, Lupe Buendía, considera que la Gobernación señaló a las urbanizaciones, hoteles y lanchas de ser una fuente de contaminación de la represa de La Angostura.

“La represa tiene 17 kilómetros de longitud. Deberían inspeccionar y controlar qué sucede en el entorno. Tal vez debe haber otros contaminantes, pero no nosotros. Somos los más interesados en conservar La Angostura”, aseveró.

La Gobernación, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Senasag realizaron u n estudio para conocer la causa de la muerte de peces platinchos o sardinitas, por lo que se recogieron muestras de diferentes sectores. Los resultados señalaron que existen diferentes factores como pesticidas, plastificantes, fármacos y aguas residuales, que están influyendo en la subsistencia de peces.

Otro de los representantes, Pablo Montesinos, aseguró que los resultados del estudio que realizaron las asociaciones son los mismos que el de la UMSS. Los parámetros analizados fueron el potencial de hidrógeno, el oxígeno disuelto, la alcalinidad, el amoniaco, la turbiedad, TPH, aceites y grasas.

“El resultado del laboratorio muestra que, dentro de los parámetros de agua superficial, ninguno de los puntos de muestreo sobrepasa los límites permitidos”, señaló el reporte del laboratorio.

Entre las recomendaciones de la Gobernación están la reducción de las actividades náuticas. Montesinos dijo que la disminución ya se hizo.

Entorno

Los Tiempos realizó un recorrido alrededor de la represa y verificó que los ingresos de aguas servidas no son perceptibles por su enorme extensión. El director de Riegos de la Gobernación, Ronald Equilea, señaló que recién harán un recorrido minucioso. La represa tiene un tamaño de 17 kilómetros, pero el agua se encuentra en menos del 50 por ciento de esa extensión por la falta de las lluvias.

En las partes este y sur existen decenas de productores que trabajan en las tierras, buscan agua y cosechan. Gran parte de los consultados sobre la situación de la represa desconocía si el agua está o no contaminada.

“Estamos buscando agua, gran parte de nuestros pozos se secó, estamos más preocupados por eso”, señaló un agricultor. Otro de los comunarios aseguró que el agua de La Angostura ya no llega hasta estos lugares.

La falta de lluvia no sólo afecta a los dependientes de la represa, sino también a los municipios del valle alto. En la parte norte, cerca de las compuertas, existen decenas de botes y lanchas anclados.

Asimismo, desde la carretera hacia Tarata, se aprecia el crecimiento de los negocios y casas. La Gobernación remarcó en las conclusiones de los resultados del estudio que es necesario que se implementen la red alcantarillado y tratamiento en los municipios aledaños a la represa, Arbieto, Tarata y Tolata.

No obstante, todavía se desconoce si hará cumplir o no las determinaciones o si se instruirá a las alcaldías. Los regantes remarcaron que la represa fue construida para riego y no así para las actividades turísticas.