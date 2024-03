Alcaldía instala dos bombas para desfogar el agua en la ruta del tren

El alcalde Manfred Reyes Villa informó este miércoles que se instalaron provisionalmente dos bombas para desfogar el agua de lluvia que inunda las casas que están en la ruta del tren metropolitano, en la avenida Arquímedes en el Distrito 4.

“Lamentablemente estamos en la avenida Arquímedes, el otro día he estado por acá y realmente, sin exagerar, he visto saliendo a la gente con el agua hasta la cintura. No puede ser, hemos tenido que traer bombas, atender ese mismo día para desfogar y ahora hemos traído bombas de seis para prever; pero, este es un tema circunstancial y lo que tenemos que darle es una salida estructural”, declaró el alcalde.

La presidenta OTB Eduardo Frei, Mercedes Chacón, agradeció al alcalde por atender sus demandas, indicó que las bombas de seis pulgadas serán de gran ayuda para desfogar el agua.