“Postres de Alto Rendimiento”, un emprendimiento de Benita Parra

En Bolivia no es raro ver a los atletas nacionales tratando de generar algunos recursos, no sólo para subsistir, sino también para costear su preparación y competencia, debido a que no reciben apoyo del Estado. La campeona sudamericana Benita Parra no es la excepción, ya que, desde hace algunas semanas, inició un pequeño emprendimiento con la venta de postres saludables.

“Postres de Alto Rendimiento” así se llaman los mousses de tres sabores que prepara: frutilla, limón y chocolate, y que, además, tienen granola, nueces y fruta fresca.

“Son postres saludables, porque fuera de que son ricos, tienen vitaminas, colágeno, carbohidratos, calcio, es antioxidante, no hace daño porque está hecho con leche de soya, es decir, todo lo que un deportista necesita”, sostuvo Parra.

No por nada su eslogan es “Sabor y energía para alcanzar tus objetivos”.

La idea de arrancar con esta iniciativa, según cuenta Parra, se le vino a mente cuando se dio cuenta de que sus compañeros también podrían consumir sus postres, ya que ellos también requieren los mismos nutrientes.

“Cuando estoy entrenando siempre consumía estos productos y lograban que tengan una buena recuperación, sobre todo después de un entrenamiento muy fuerte y ahí se me vino la idea, de qué pasaría si les digo a mis compañeros que yo consumo estos postres y que les puedo traer para vender, para ganar algo de dinero para mis pasajes y así empezó todo”, aseguró.

Los Postres de Alto Rendimiento están alcance de todo bolsillo, ya que tiene dos presentaciones: uno de 5 y otro 7 de bolivianos, pero además, a pedido, puede realizar unos más pequeños para unidades educativas a costo de 3 bolivianos.

Las personas que estén interesadas en apoyar a la atleta cochabambina, campeona sudamericana, pueden contactarla a su número personal 73780106 o a través de sus redes sociales.

Parra quedó fuera de las becas

La atleta cochabambina no fue tomada en cuenta para ser parte del programa de becas del Estado “Sueño Bicentenario”, pese a su gran desempeño en las últimas competencias internacionales.

Por este motivo, Parra estuvo a punto de decidir dejar el atletismo de alto rendimiento; sin embargo, el amor que siente por este deporte pudo más y de momento la mayor fuente de ingresos son los premios económicos que conquista en las carreras en las que compite, montos que son invertidos en su entrenamiento y preparación.

A ello ahora suman los recursos que puede conseguir con la venta de sus postres saludables.