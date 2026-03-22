Misión de Observación Electoral Ciudadana en Cochabamba emite su primer informe preliminar sobre las subnacionales

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 22/03/2026 a las 13h52
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La Misión de Observación Electoral Ciudadana (MOEC – OB), como parte de la Red Observa Bolivia, presenta su reporte preliminar sobre el inicio de las Elecciones Subnacionales 2026 en el departamento de Cochabamba.

1. Fuerza Técnica y Ciudadana en el Departamento La Misión en Cochabamba está conformada por la Fundación Kallpa y la Oficina Jurídica para la Mujer. Para esta jornada, la vocera en Cochabamba, Jinky Irusta, directora de la Oficina Jurídica para la mujer, informó que se han desplegado 257 ciudadanos voluntarios capacitados y acreditados, quienes realizan una veeduría técnica, independiente e imparcial en los principales recintos de Cercado, Vinto, Sacaba, Cliza y Arani. A nivel nacional, la red cuenta con un total de 1.600 observadores que garantizan una mirada representativa del proceso.

2. Hallazgos de Media Jornada en Cochabamba Con el 89% de los reportes locales procesados, la Misión destaca los siguientes puntos clave sobre la instalación y apertura de mesas:

Cumplimiento de Apertura: El 100% de las mesas observadas en Cochabamba abrieron entre las 8:00 y 10:00 AM.

Presencia de Jurados: La totalidad de las mesas observadas contaron con la cantidad de jurados y juradas electorales establecida por la norma.

Asistencia y Logística: El 98% de los recintos cuentan con información visible sobre la ubicación de mesas y puntos de información del organismo electoral.

Material Electoral: El material fue entregado en óptimas condiciones, registrándose incidentes menores (papelería o bolígrafos) en solo el 1% de la muestra, los cuales fueron solucionados oportunamente.

3. Observación Integral del Proceso Nuestra metodología no se limita al conteo de votos, sino que evalúa de forma integral el desarrollo del sufragio, el respeto al secreto del voto y la ausencia de coacción o propaganda ilegal. Celebramos la vocación democrática de la población cochabambina que acude a las urnas de manera ordenada y pacífica.

4. Próximos Informes La Misión continuará vigilante durante el cierre de mesas, el escrutinio y el conteo público. Los próximos hitos de información son:

Hoy, 22 de marzo (19:00 PM): Reporte preliminar sobre el cierre de mesas y fase de escrutinio.

Martes, 24 de marzo: Informe preliminar consolidado de la Misión

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