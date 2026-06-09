Policía desbloquea la avenida Petrolera, hay más de 15 detenidos

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Policías y militares de la PM se enfrentaron ayer por la tarde y noche en el municipio de Vinto, en el puente Khora II, con grupos de choque armados con explosivos caseros como bombas molotov que... Ver más Con refuerzo militar, policías se enfrentan con grupos de choque en Vinto

El gobernador de Cochabamba utilizó una ambulancia municipal para llegar hasta Villa Tunari, admitió un funcionario de la Gobernación. Ver más Asambleísta denuncia a Loza por uso indebido de bienes del Estado