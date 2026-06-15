Aiquile declara cuarto intermedio de 72 horas y levantan bloqueo

Los sectores movilizados que instalaron un punto de bloqueo en el municipio de Aiquile, ubicado en el departamento de Cochabamba, definieron dar un cuarto intermedio de 72 horas y levantaron la medida de presión a partir de este lunes.





La decisión se tomó luego de cinco horas de una reunión sostenida entre dirigentes de las regionales de Aiquile, Villa Granado y Quiroga con el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile y el Comité Cívico en ambientes de la Central Campesina de este municipio.





Entre las determinaciones tomadas, conforme a un acta de reunión y acuerdo firmado, están el cuarto intermedio desde este lunes hasta el jueves 18 de junio, el retiro de todos los procesos contra los dirigentes de las regionales y el compromiso de la alcaldía para el control de la venta de combustible para el suministro a los habitantes de Aiquile.





De la misma manera, se definió la regularización de la comercialización de los carburantes, por lo que se hará un racionamiento y a quienes tengan placa y B-Sisa, se les venderá hasta 200 bolivianos.





El acuerdo se realizó con la finalidad de «efectuar el abastecimiento en las necesidades del municipio y sus habitantes», según el acta firmada.





Con la habilitación de esta vía, que conecta a Sucre con Cochabamba y Santa Cruz, se permite restablecer el tránsito vehicular en esta región del país y con ello el suministro entre el occidente y el oriente de Bolivia.