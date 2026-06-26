Lanzan “Cocha se reactiva”, un plan para mitigar el impacto de 50 días de bloqueos

La Alcaldía de Cochabamba presentó ayer “Cocha se reactiva”, un plan de reactivación económica destinado a apoyar a los sectores afectados por más de 50 días de bloqueos, que provocaron pérdidas millonarias, dificultades en el abastecimiento de combustibles y severas afectaciones a la producción, el comercio y los servicios.

El alcalde Manfred Reyes Villa informó que se conformó una mesa de trabajo integrada por instituciones, universidades y sectores productivos para coordinar acciones que permitan recuperar la actividad económica.

“Hemos presentado un plan estratégico para poder reactivar la economía en Cochabamba, no solamente en la provincia Cercado, sino con todos los productores, porque son los que más han perdido realmente”, afirmó.

El alcalde señaló que, según datos compartidos por representantes empresariales, la economía cochabambina dejó de percibir alrededor de 3.700 millones de bolivianos durante el conflicto, sin embargo aclaró que las pérdidas reales serían superiores debido al impacto en sectores.

Más datos

Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación de descuentos tributarios para bienes inmuebles, vehículos y patentes municipales, además de la extensión de la vigencia de programas de condonación de multas.

El secretario de Desarrollo Económico, Augusto Terrazas, explicó que los bloqueos provocaron una ruptura de las cadenas de abastecimiento y comercialización generando desequilibrios entre la oferta y la demanda. “Había demasiado producto que no pudo llegar a su mercado final y a partir de eso se crea el exceso de oferta y bajan los precios. Por el lado de la demanda, hay desabastecimiento de insumos y escasez.

Actividades

La estrategia municipal también contempla la realización de ferias distritales de reactivación económica, la creación del Día Municipal del Emprendedor, incentivos para la formalización de nuevos negocios y la puesta en marcha de la plataforma digital “Cocha Market Center”.

Además, el plan incluye la organización de la Expo Emprendedores Cochala par la capacitación empresarial, ruedas de negocios, rutas gastronómicas y acciones de promoción.

Las medidas fueron presentadas en una situación en el que diversos sectores económicos reportaron graves afectaciones.

Representantes del transporte denunciaron problemas persistentes en el abastecimiento de diésel, productores lecheros advirtieron pérdidas irreversibles en parte de su producción, mientras que empresarios y constructores alertaron sobre retrasos, incumplimientos contractuales y daños económicos ocasionados por los bloqueos.