Alcaldía responsabiliza a Castellanos por conflicto en el parque Topater

La Alcaldía de Cochabamba junto a la Subalacaldía Molle se pronunció sobre la situación legal del parque infantil de la Organización Territorial de Base (OTB) Topater, ubicado en el Distrito 3. El municipio responsabilizó a la gestión del exalcalde Edwin Castellanos por una mala gestión y perder en 2011 una demanda de mejor derecho propietario presentada en 2009.

El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Roy Ordoñez, indicó que la obligación de defender el patrimonio del municipio no puede estar por encima de derechos de individuos a su propiedad privada y remarcó que por falta de fundamentación legal se declaró infundado el recurso de apelación presentado el 26 de mayo de 2014 por el exalcalde Edwin Castellanos luego de perder la demanda de mejor derecho propietario.

“Como no han hecho bien su trabajo la Unidad Jurídica de la gestión del señor Edwin Castellanos, como no han fundamentado correctamente es que ni siquiera se ha intentado a realizar un análisis profundo de la sentencia misma de la Sala Civil”, denunció.

Roy Ordoñez añadió que, al existir una sentencia firme y ejecutoriada, la Alcaldía de Cochabamba no puede incumplir una disposición emitida por una autoridad jurisdiccional, porque significaría una responsabilidad penal para el municipio por el delito de incumplimiento de resoluciones judiciales. Enfatizó que la Sala Civil Segunda indica que la apelación del exalcalde demuestra una negligencia en la defensa de los intereses de los bienes del municipio.

El vocal de la directiva de la OTB Topater, Javier Jiménez, explicó que el sector del parque infantil fue adquirido por los suboficiales el año 1968 y en 1969 y fue transferido a título gratuito a la Alcaldía y registrado en Derechos Reales. Detalló que sorpresivamente en 2009 apareció un supuesto dueño a reclamar el derecho propietario sin ser notificados.

“La Constitución Política del Estado nos respalda en el artículo 339, que establece que los bienes de patrimonio del estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del público boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley”, argumentó Javier Jiménez.

Añadió que se acudirá a las instancias correspondientes para defender este predio y que ninguna resolución del municipio está por encima de la Constitución Política del Estado.

El subalcalde de la Comuna Molle, Pablo Aguilar, afirmó que como institución no se perderá ni un metro cuadrado del área verde y recomendó a la población no preocuparse porque seguirán resguardando los bienes del municipio. Remarcó que se hará una auditoría para determinar responsabilidades y presentar alternativas a los vecinos.

El presidente de la OTB Topater, Samuel Sarabia, solicitó a la Alcaldía hacer respetar la ley y no limitarse a buscar responsabilidades en gestiones pasadas.