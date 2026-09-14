Cochabamba 216 años: Raque Rocha Escobar

Psicóloga cellista, gestora cultural

Como productora de espectáculos y desde el trabajo que realizamos en la Productora T.ok, ansío dejar a la siguiente generación una Cochabamba que valore profundamente el arte y la cultura como parte esencial de la vida de una ciudad.



Sueño con una Cochabamba donde hacer un concierto, una obra de teatro, un espectáculo de danza o cualquier manifestación artística no sea visto como algo secundario, sino como una verdadera inversión en nuestra sociedad.



Una ciudad que genere escenarios y oportunidades para nuestros artistas, especialmente para los jóvenes, para que puedan desarrollar su talento y no tengan que buscar las posibilidades de crecer, siempre, fuera de Cochabamba.



Durante años he tenido la oportunidad de producir y acompañar proyectos de música, teatro y danza, y he comprobado que cuando una ciudad apuesta por sus artistas, se transforma. El arte genera encuentro, identidad, memoria y también orgullo por el lugar al que pertenecemos.



Creo que esto se puede lograr articulando esfuerzos entre el sector público, el privado, las empresas, los medios de comunicación y quienes trabajamos en la producción cultural.



Necesitamos apoyar, invertir, abrir espacios y, sobre todo, creer en nuestros artistas y en nuestra capacidad de producir grandes espectáculos desde Cochabamba.



Quisiera dejar una ciudad donde las nuevas generaciones no solamente consuman cultura, sino que tengan la posibilidad de crearla. Una Cochabamba que sea reconocida no solo por su belleza y su gastronomía, sino también por ser una ciudad viva, creativa y protagonista de la cultura boliviana.