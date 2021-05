El Gobierno admite elevada deuda pública; este año pagará $us 3.714 MM

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, presentó ayer la Memoria de la Economía Boliviana 2020. Admitió que la deuda pública creció, por lo que esta gestión el Estado debe pagar 3.714 millones de dólares y, en 2022, casi 2 mil millones.



Para el economista German Molina, esto es preocupante. Considera que hay crisis debido a que el monto es elevado y está por encima de la capacidad de uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para honrar esta deuda este año. Sin embargo, dijo que no efectuar los pagos traería consecuencias.



“Es una preocupación en cuanto al vencimiento. Como país, debemos honrar el capital y los intereses; si no lo hiciéramos, entraríamos en una situación difícil como país al resto del mundo y ante organismos internacionales”, explicó.



El economista José Gabriel indicó que el Gobierno admite que entre 2022 y 2023 debe pagar casi 4 mil millones de dólares por la deuda externa.



La deuda externa pública en 2020 fue de 12.172 millones de dólares, un equivalente al 31,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



Montenegro destacó que la deuda externa está por debajo del umbral del 50 por ciento del PIB que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) considera sostenible.



“Cuando uno hace un análisis serio de sostenibilidad de la deuda, primero tiene que ver plazos, tasas, que no son de la misma magnitud. Entonces (algunos) sumamos cualquier cosa y dicen que es insostenible el nivel de endeudamiento público”, dijo la autoridad.



Al respecto, Molina explicó que la deuda de 3.714 millones de dólares que se debe pagar este año se explica porque en el Presupuesto General de Estado (PGE) 2021, en un artículo, faculta al Órgano Ejecutivo a buscar bonos soberanos por 3 mil millones de dólares durante el primer trimestre.



“Ya estamos en mayo y no sabemos si han iniciado todo este proceso de colocación de bonos soberanos y si lo hicieron las condiciones para conseguir serán costosas y van usarse 2 mil millones de dólares para honrar las obligaciones externas y mil millones para la inversión pública”, señaló.



Para Molina, el país ya atraviesa por una crisis para pagar la deuda externa. “Hay una crisis en la parte de sostenibilidad, no en la parte del límite del 50 por ciento respecto del PIB, estamos por debajo; sin embargo, nuestros ingresos de divisas y reservas internacionales no son suficientes”, dijo.



Recordó que el Presidente, ya a finales de 2020 y principios de 2021, solicitó a organismos internacionales la condonación de la deuda o refinanciamiento o refinanciamiento.

Mypes reprueban la gestión económica



El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Agustín Mamani, reprobó ayer la gestión económica del Gobierno y demandó, de manera inmediata, políticas públicas de reactivación, debido a que su sector, por la precaria situación en que se encuentra, sólo subsiste. La evaluación de Conamype es realizada a cinco días de que el Gobierno cumple seis meses de gestión.



La gestión “está entre mala y regular, del 1 al 10 podríamos dar 2,5 de puntaje, a lo mucho, y estaríamos exagerando”, dijo. El dirigente apuntó por esta situación al ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y pidió evaluarlo.