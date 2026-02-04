YPFB reducirá la mezcla entre gasolina y etanol hasta dejar limpios los tanques de almacenaje

Publicado el 04/02/2026 a las 11h32
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó que la estatal reducirá la mezcla entre gasolina y etanol con la finalidad de dejar limpios los tanques de almacenaje en los que se detectó "producto residual" que afectó la calidad del combustible importado.



Consultado sobre qué acciones tomará la estatal petrolera ante el "producto residual" detectado en tanques de almacenaje. Akly explicó: "Vamos a reducir la mezcla a nivel mínimo hasta que se pueda hacer esa limpieza del tanque".



De acuerdo con los datos oficiales, actualmente, en Bolivia la normativa vigente autoriza la mezcla de gasolina con etanol en una proporción de hasta un 12% para la venta de gasolina Especial.



El presidente de YPFB explicó que, se reducirá la mezcla y se mantendrá los rangos que la normativa establece. Este proceso permanecerá hasta que los tanques se terminen de adecuar en los otros componentes. "La idea es bajar el etanol a valores mínimos de mezcla", reiteró la autoridad de la empresa estatal.



Añadió que otra medida "muy concreta" que YPFB está tomando es comenzar a movilizar la gasolina y el etanol a las refinerías para "rechequear" todas las mezclas y estabilizar todo el producto que se requiere.



En ese contexto, añadió que la población boliviana debe tener la certeza de que el combustible que se le distribuye cumple con los parámetros establecidos y se garantiza su calidad.

