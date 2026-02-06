ANH y Policía decomisan garrafas de GLP en medio de resistencia vecinal

Funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con apoyo de la Policía, intervinieron ayer jueves un domicilio en la ciudad de El Alto, a la altura del Hospital Corea, por el presunto acopio irregular de garrafas de GLP.

El operativo se inició por la tarde; sin embargo, debido a la resistencia de vecinos entre pedradas y agresiones se logró el decomiso de al menos 200 garrafas.

"Es un final feliz. Un golpe durísimo al contrabando", informó el director distrital de la ANH en La Paz, Andrés Kittelson, quien luego mostró su vehículo con los vidrios rotos.

Más temprano, un funcionario de la ANH informó que, de manera preliminar, se identificó que un camión de la empresa distribuidora SAMO habría salido de su ruta habitual para dejar directamente en el inmueble alrededor de 200 garrafas con contenido. “Se presume que podría tratarse de contrabando”, señaló.

Durante el operativo, el director distrital de la ANH solicitó públicamente refuerzos policiales y militares al presidente Rodrigo Paz, argumentando que el personal de la agencia fue rebasado por la situación.

“Estamos haciendo un operativo para incautar garrafas. Los contrabandistas han empezado su grupo de choque, quieren matarlos, quieren lincharlos, por favor pido al presidente que mande al Ejército”, expresó en un video difundido en sus redes sociales.

Por la noche, el medio estatal difundió un nuevo video en el que se observa el lanzamiento de piedras hacia el área donde se realizaba el resguardo del producto acopiado en el inmueble, mientras continuaban las tensiones en el lugar.

En tanto, vecinos del sector rechazaron las acusaciones y aseguraron que las garrafas habrían sido dejadas para almacenamiento, supuestamente dos por persona, negando que se trate de acopio masivo o de actividades vinculadas al contrabando.