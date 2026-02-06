YPFB no descarta “mano negra” de algunos operadores en plantas y advierte con duras sanciones

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/02/2026 a las 0h16
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no descarta la “mano negra” de algún personal que afectó la operación de algunas de sus plantas y advierte con duras sanciones, según una nota de prensa de la estatal petrolera.

“No descartamos nada. Algunos medios lo dicen y nosotros también lo estamos investigando y que puede haber inclusive mano negra en algunas situaciones puntuales. Eso es parte de la investigación, vamos a actuar con todo el peso de la ley, si es que identificamos también a estos actores que, de alguna manera, han afectado la operación de algunas plantas”, manifestó el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores. 

Una investigación realizada por un equipo técnico de YPFB, identificó de manera muy puntual, casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques con parámetros inferiores, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de goma y manganeso.

Reestructuración

YPFB encara una reestructuración técnica y un fortalecimiento con transparencia, orden y responsabilidad. La ética, la honestidad y el respeto a la función pública serán los pilares de esta gestión.

“Es una nueva YPFB en la cual estamos buscando proyectar un trabajo muy serio, muy profesional, muy técnico. Nos han dejado esta empresa destruida en relación al manejo que se venía dando en muchos aspectos. A la fecha, en este proceso de reestructuración que estamos teniendo dentro de YPFB Corporación, hemos desvinculado a 360 personas. No solo estamos buscando optimizar los recursos del Estado, buscar la eficiencia, sino también empezamos a limpiar la empresa de todos los bolivianos en la cual confiamos y apostamos a que se desarrolle de manera integral”, exteriorizó Akly Flores.

